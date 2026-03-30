أمل جديد يفتح الطريق لعلاج مرض باركنسون

كشف باحثون روس أن بروتين «CRYAB» المعدل، الذي يتراكم في خلايا مرضى السكري، يلعب دوراً نشطاً في تحطيم التجمعات السامة للبروتينات المرتبطة بمرض باركنسون.

وأفادت الخدمة الصحافية لصندوق العلوم الأساسية الروسي، بأن هذا الاكتشاف سيُسهم في تسريع تطوير أدوية جديدة لعلاج مرض باركنسون.

وقال البروفيسور فلاديمير مورونيتس، من معهد الفيزياء والكيمياء الحيوية في جامعة موسكو الحكومية، إن هذه الدراسات المهمة تتيح نظرة جديدة على العلاقة بين مرضَي السكري وباركنسون، وفهم كيفية تحفيز الدفاع الطبيعي للدماغ في المراحل المبكرة من تطور الأمراض العصبية التنكسية، وإن النتائج التي تم التوصل إليها في هذا الإطار، تشير إلى أنه يمكن تعديل خصائص بروتين «CRYAB»، وفقاً للاتجاه المطلوب من خلال طفرات موجهة.

وأوضح العلماء أن ذلك البروتين يلعب دوراً مهماً في حماية البروتينات المختلفة من انهيار بنيتها عند ارتفاع حرارة الجسم، وهي حالات تظهر بشكل خاص أثناء تطور الأمراض المعدية.

ويأمل العلماء أن يساعد فهم هذه الآلية في تطوير أدوية جديدة لعلاج مرض باركنسون، كما قد يوسّع نطاق فهم كيفية تأثير السكري في تطور الأمراض المزمنة الأخرى.