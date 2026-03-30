الحوت الأحدب العالق قبالة سواحل ألمانيا يُحرّر نفسه

أعلنت وزارة البيئة في ولاية مكلنبورغ - فوربومرن الألمانية، مساء أول من أمس، أن الحوت الأحدب الذي ظل جانحاً لأيام عدة في بحر البلطيق، تمكّن من تحرير نفسه، بعد أن كان قد جنح مجدداً على إحدى الهضاب الرملية.

وحذّر المتحدث باسم الوزارة، كلاوس تانتسن، من أن ضحالة المياه في المنطقة قد تؤدي إلى جنوح الحوت مرة أخرى.

واستمرت محاولات إنقاذ الحوت الأحدب، الذي يراوح طوله بين 12 و15 متراً، لأيام عدة من دون جدوى، إلى أن نجح المنقذون، الخميس الماضي، في شق قناة في الرمال باستخدام حفارة عائمة، ما أتاح للحوت فرصة السباحة مجدداً في الليلة التالية.