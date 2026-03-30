الممثل جيمس تولكان «يفارق الحياة بهدوء»

رحل الممثل الأميركي جيمس تولكان، الذي اشتهر بتجسيد الشخصيات السلطوية في فيلمَي «العودة إلى المستقبل» و«توب غن» الشهيرين، عن عمر يناهز 94 عاماً.

وقال وكيل أعماله، جون ألكانتار، أول من أمس، إن تولكان فارق الحياة، الخميس الماضي، في منزله ببلدة «ليك بلاسيد» في ولاية نيويورك.

ونشر الموقع الإلكتروني لفيلم «العودة إلى المستقبل» نعياً مقتضباً، أشار فيه إلى أن تولكان «فارق الحياة بهدوء»، من دون أن يكشف عن سبب الوفاة. وولد تولكان في بلدة كالوميت بولاية ميشيغان، وأتم دراسته الثانوية في أريزونا، ثم التحق بالبحرية الأميركية خلال الحرب الكورية، وانتقل بعدها إلى نيويورك، حيث أمضى 25 عاماً في التمثيل المسرحي.