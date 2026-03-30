مكتبة محمد بن راشد تبسّط «المفاهيم المالية»

ضمن برنامج المعرفة والعلوم المتخصصة، نظّمت مكتبة محمد بن راشد جلسة معرفية بعنوان «المال لا يجب أن يكون معقداً»، قدّمها الدكتور أليسيو فاشيا، بحضور عدد من المهتمين بالثقافة المالية.

وهدفت الجلسة الافتراضية إلى تبسيط المفاهيم المالية الأساسية، وتمكين المتابعين من فهم آليات إدارة الدخل واتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً في حياتهم اليومية، إذ استعرض الدكتور أليسيو مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالوعي المالي وإدارة الأموال بأسلوب مبسّط وعملي.

وتطرّق المحاضر إلى أنواع الدخل وأهمية فهم مصادر الأرباح، موضحاً أنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة، تشمل الدخل المكتسب الناتج عن العمل النشط، مثل الرواتب والأجور والمكافآت والعمولات، والدخل السلبي الذي يتم توليده بجهد محدود بعد الإعداد الأولي، مثل دخل الإيجارات والأرباح والفوائد وحقوق الملكية والتسويق بالعمولة، إضافة إلى الدخل غير المنتظم، وهو الدخل المتقلب وغير المتوقع، مثل العمل الحر والمشاريع المؤقتة والوظائف الموسمية والعمل عبر التطبيقات والمبيعات لمرة واحدة.

كما تناولت الجلسة أهمية الوعي والإدارة المالية، من خلال شرح كيفية قراءة قسائم الرواتب باعتبارها مفتاح فهم الدخل المكتسب، عبر التعرف إلى الراتب الإجمالي والخصومات وصافي الراتب، بما يسهم في فهم الاستقطاعات وتحديد الدخل الفعلي. وأكد المحاضر على أهمية تنويع مصادر الدخل، بما في ذلك الجانبي الذي قد يبدأ كمشاريع صغيرة، ويتطلب إدارة وتنظيماً مستمراً.

واستعرض الدكتور أليسيو أيضاً مفهوم الاستهلاك وإدارة تدفق الأموال، والفرق بين السلع والخدمات، إلى جانب التشديد على أهمية تتبع المصروفات اليومية من خلال تسجيل المشتريات، بما يساعد على فهم العادات المالية، ومراجعة المصروفات الشهرية وتحليل أنماط الإنفاق واكتشاف الفواتير المتكررة وتحديد مجالات ترشيد الإنفاق.

وأضاف أن التتبع المستمر للمصروفات يسهم في تحقيق وضوح مالي أكبر، من خلال تعزيز الوعي بمصادر الإنفاق، وتحسين القدرة على الالتزام بالميزانية، ودعم جهود الادخار وتحقيق الأهداف المالية على المديين القصير والطويل.

يشار إلى أن الجلسة المعرفية أتت في إطار جهود مكتبة محمد بن راشد لتعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي المالي بين أفراد المجتمع، من خلال تنظيم برامج وجلسات تثقيفية متخصصة تسهم في تمكين الأفراد من إدارة شؤونهم المالية بكفاءة ووعي.