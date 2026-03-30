عودة فرقة «بي.تي.إس» تنعش سيؤول

ذكرت بيانات، صدرت أمس، ارتفاعاً لافتاً في أعداد الزوار الأجانب في المناطق التجارية الرئيسة في العاصمة الكورية الجنوبية، خلال حفل فرقة البوب «بي.تي.إس»، الذي نُظّم في سيؤول أخيراً.

وحسب وكالة يونهاب الكورية، زار أكثر من 78 ألف أجنبي منطقة «جونغ»، التي تضم منطقة التسوق الشهيرة «ميونغدونغ»، في 21 الجاري، عندما نظمت الفرقة الشبابية الشهيرة حفل عودتها في ساحة «غوانغهوامون» في وسط سيؤول، بزيادة 15.1% على العام الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها بوابة إحصائية تديرها منظمة السياحة الكورية. فيما شهدت منطقة «جونغنو»، حيث تقع ساحة «غوانغهوامون»، حضور 37 ألف زائر أجنبي، بزيادة 49.9% على العام الماضي، تليها منطقة «مابو» بـ36 ألف زائر، ومنطقة «غانغنام» بـ34 ألف زائر، ومنطقة «يونغسان» بـ31 ألف زائر. فيما سجلت منطقة «سونغدونغ» التي تضم «سونغسو-دونغ»، 21 ألف سائح أجنبي في ذلك اليوم، بزيادة 52.6% على العام الماضي.

وتغطي بيانات منظمة السياحة الكورية مستخدمي خدمات التجوال التي تقدمها شركة «إس كيه تيليكوم» فقط، باستثناء أولئك الذين يستخدمون شبكات اتصالات أخرى أو شرائح الهاتف المحلية.

وعلى مدى ثلاثة أيام من 20 إلى 22 الجاري، اتسعت معدلات الزيادة لتصل إلى 32% و75% على التوالي. وقال مسؤول في شركة محلية للبيع بالتجزئة، إن «الزوار الأجانب الذين يأتون إلى كوريا لحضور حفلات فرقة (بي.تي.إس) هم في الغالب من الشابات. ويميلون إلى تجربة اتجاهات الموضة والجمال والطعام الشائعة حالياً في كوريا».