ضوضاء المكتب مزعجة للدماغ.. والظهر أيضاً

حذرت حركة «صحة الظهر» الألمانية من أن ضوضاء المكتب قد تتسبب في الإصابة بآلام الظهر.

وأوضحت أنه عندما يُدرك الدماغ الضوضاء على أنها مُزعجة، يتم تنشيط نظام الاستجابة للضغط النفسي، إذ يُفرز الجسم الكورتيزول ويرتفع معدل النبض وضغط الدم وتتشنج العضلات وتتأثر الرقبة والكتفان بشكل خاص. وقد يؤدي ذلك إلى آلام الظهر على المدى الطويل.

ولتجنب آلام الظهر أوصت الحركة الألمانية موظفي العمل المكتبي باتخاذ التدابير المهمة التالية، لمواجهة ضوضاء المكتب:

- حجب الضوضاء المُشتّتة المنبعثة في الخلفية، على سبيل المثال بارتداء سماعات عازلة للضوضاء.

- إجراء المكالمات الهاتفية أو عقد الاجتماعات في غرف مُغلقة كلما أمكن.

- أخذ فترات راحة قصيرة منتظمة، والتحرك قليلاً لتخفيف التوتر وإرخاء العضلات المُتشنجة.