الزوجان يستمتعان في شرم الشيخ.. والأطفال وحدهم بإيطاليا

تحولت رحلة قام بها زوجان إيطاليان للبحر الأحمر إلى واقعة غير معتادة، وذلك بعد أن علمت السلطات المعنية في إيطاليا بأنهما تركا أطفالهما الخمسة بمفردهم في المنزل للاستمتاع بعطلة في منتجع شرم الشيخ المصري.

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، اشتبهت معلمة أحد الأطفال في أن الأطفال متروكون بمفردهم، على خلفية صور نشرها الزوجان خلال قضاء العطلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفعها إلى إبلاغ السلطات.

وأوضح أحد الأطفال للمعلمة على ما يبدو الوضع داخل المنزل، لتتوجه بعد ذلك هيئة رعاية الشباب برفقة الشرطة إلى شقة العائلة في مدينة ترييستي شمال إيطاليا، وفقاً لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا». وتأكدت الشبهات، حيث تبين أن خمسة أطفال، تراوح أعمارهم بين ثمانية أعوام و17 عاماً كانوا يعيشون بمفردهم، وكان الأطفال بمفردهم لأربعة أيام، وتولوا إدارة شؤون المنزل بأنفسهم، وواصلوا الذهاب إلى المدرسة من دون تغيب.

وفي نهاية المطاف تدخلت السلطات، حيث تم إخراج الأطفال ونقلهم إلى إحدى مؤسسات الرعاية.