ميزة جديدة من "غوغل" لإنقاذك حين يحرجك هاتفك

تعمل شركة غوغل على تطوير ميزة جديدة في نظام أندرويد 17 تهدف إلى تحسين تجربة الشحن في المواقف الطارئة، عبر ما يُعرف ب "الشحن ذو الأولوية" (Priority Charging).

وعلى عكس تقنيات الشحن السريع التي تعتمد على زيادة القدرة الكهربائية، تركز الميزة الجديدة على إدارة الطاقة بذكاء، من خلال تقليل استهلاك التطبيقات في الخلفية وتوجيه أكبر قدر ممكن من الطاقة إلى البطارية.

وبينما تستمر الوظائف الأساسية مثل المكالمات والرسائل في العمل، يتم إيقاف أو تقليل الأنشطة غير الضرورية مؤقتًا، ما يسمح بشحن أسرع وفعّال خلال وقت قصير، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends".

وتستهدف الميزة الجديدة سيناريوهات الاستخدام السريع، مثل شحن الهاتف قبل الخروج مباشرة، وليس جلسات الشحن الطويلة أثناء الليل.

كما تشير هذه الخطوة إلى تركيز أكبر على:

- تقليل الحرارة الناتجة عن الشحن.

- تحسين كفاءة الطاقة.

- الحفاظ على أداء الجهاز أثناء الشحن.

كيف تعمل الميزة؟

تعتمد التقنية على إعادة توزيع الطاقة داخل النظام:

- تقليل نشاط التطبيقات في الخلفية.

- توجيه الطاقة مباشرة إلى البطارية.

- تحسين الاستفادة من الشاحن دون زيادة القدرة.

وهذا يعني تحقيق نتائج أفضل حتى دون الحاجة إلى شواحن عالية القدرة.

مزايا لكن مع بعض التنازلات

رغم الفوائد، هناك بعض القيود المحتملة:

- تأجيل مزامنة التطبيقات والتحديثات.

- تقليل نشاط بعض الخدمات مؤقتًا.

- احتمالية تحكم محدود للمستخدم في البداية.

لكن في المواقف العاجلة، قد يكون هذا التنازل مقبولًا مقابل الحصول على شحن أسرع خلال دقائق.

وحتى الآن، لا توجد معلومات رسمية حول موعد الإطلاق أو الأجهزة المدعومة، لكن من المرجح أن تصل الميزة أولاً إلى هواتف بيكسل الأحدث، قبل التوسع إلى باقي أجهزة أندرويد.

وتعكس هذه الميزة توجهاً جديداً في عالم الهواتف، حيث لم يعد التطوير يعتمد فقط على زيادة السرعة، بل على إدارة الموارد بذكاء لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في أقل وقت.

وفي حال تم إطلاقها بشكل واسع، قد تغيّر هذه التقنية مفهوم "الشحن السريع" كما نعرفه اليوم.