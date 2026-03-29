أسرة عبد الحليم تقاضي طبيباً مصرياً زعم امتلاك "معلومات" حول وفاته

قررت أسرة العندليب الأسمر، الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، اللجوء إلى القضاء المصري لملاحقة الطبيب "ضياء العوضي"، بتهمة الإساءة لاسم وسمعة الرمز الغنائي الكبير عبر مقطع فيديو متداول. ووصفت العائلة فيديو الطبيب بأنه محاولة رخيصة لجذب المشاهدات و"الترند" على حساب تاريخ المطرب الراحل.

كما أوضحت في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنها كلفت محامي العائلة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد العوضي، مشيرة إلى أن الفيديو المنسوب له تضمن إساءة مباشرة لشخص "العندليب" دون أي مبرر. وشددت على أن الرد سيكون عبر ساحات القضاء لردع كل من يحاول استغلال اسم الفنان الذي يمثل وجدان الجمهور العربي من المحيط إلى الخليج.

وكان الطبيب المشطوب من النقابة مؤخرا ظهر في مقطع فيديو ادعى فيه امتلاكه معلومات طبية "تحليلية" حول الحالة الصحية لعبد الحليم قبل وفاته، وطريقة علاجه في لندن، ملمحاً إلى وجود أخطاء طبية، ما أثار حفيظة العائلة.

وكان اسم ضياء العوضي قد ارتبط مؤخرا بسلسلة من التصريحات "غير التقليدية" والمثيرة للجدل في الوسط الطبي في مصر، حيث كان يروج لوصفات علاجية تعتمد على "الأعشاب" و"المواد الطبيعية" لعلاج أمراض مستعصية مثل كورونا، وهو ما اعتبرته نقابة الأطباء مخالفاً للأصول العلمية والبروتوكولات الطبية المعتمدة ما دفعها لاتخاذ أقسى عقوبة بحقه وهي شطبه نهائياً من سجلاتها.