بعد 139 محاولة نجح أخيراً في فحص السواقة "النظري" !

تصدر مواطن بولندي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نجح في اجتياز اختبار القيادة النظري لقيادة السيارة بعد رسوب تكرر 139 مرة على مدار 9 سنوات من المحاولات الفاشلة.

وبحسب موقع «أوديتي سنترال»، الذي روى القصة الطريفة فإن الرجل الذي بدأ اختباراته عام 2017، أنفق ما يقارب 1800 يورو كرسوم للامتحانات قبل أن يتمكن من اجتياز الاختبار النظري أخيراً.

ويعد الاختبار النظري المحوسب في بولندا خطوة إلزامية تسبق الاختبار العملي للقيادة. وأوضح مدير مركز المرور للصحف المحلية، أن سبب هذا الإخفاق المتكرر كان تقنياً وبسيطاً.

حيث كان الرجل يتدرب باستخدام «نسخة تجريبية» من برنامج أسئلة الامتحانات لم تكن تحتوي على جميع الأسئلة المحتمل ورودها في الاختبار. وبمجرد انتقاله للنسخة الكاملة، بدأت درجاته في التحسّن حتى اجتاز الاختبار بنجاح.