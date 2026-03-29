"واتساب" يضيف ميزة هامة لمستخدمي آيفون

بعد انتظار طويل، طرحت "واتساب" تحديثًا رئيسيًا بدأ في 26 مارس، يتضمن أربع ميزات رئيسية: إدارة التخزين الذكية، نقل المحادثات بين الأنظمة، أدوات Meta AI، والأهم من ذلك، دعم الحسابات المزدوجة على آيفون.

حسابان على آيفون في جهاز واحد

ميزة طال انتظارها لمستخدمي آيفون، الذين لم يعدوا بحاجة لهاتف ثانٍ لفصل الحياة الشخصية عن العمل. يمكن الآن تشغيل حسابين "واتساب" على نفس جهاز آيفون بسهولة، تمامًا كما كان متاحًا على أجهزة أندرويد منذ 2023، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends".

لتسهيل الاستخدام، يظهر صورة الملف الشخصي في شريط التبويبات لتوضيح الحساب الجاري استخدامه، ما يمنع إرسال الرسائل الخاطئة إلى الشخص الخطأ.

إدارة التخزين بذكاء

مشاكل التخزين الناتجة عن مجموعات الدردشة المليئة بالوسائط باتت أسهل حلًا. الآن يمكن حذف الملفات الكبيرة مباشرة من أي دردشة عبر: اسم الدردشة → إدارة التخزين → حذف الملفات.

الميزة تتيح الاحتفاظ بالمحادثة النصية كاملة مع إزالة الصور والفيديوهات فقط، لتخفيف الحمل على الهاتف دون فقدان النصوص.

نقل المحادثات بين الهواتف

الميزة الجديدة تدعم نقل المحادثات بين iOS وأندرويد، بما يشمل الرسائل، والصور، والفيديوهات.

كل شيء ينتقل بضغطة واحدة، دون فقدان أي محتوى.

أدوات Meta AI لتحرير الصور والردود

تحرير الصور قبل الإرسال: إزالة العناصر المشتتة، وتغيير الخلفيات، وتطبيق أنماط مختلفة.

مساعد كتابة ذكي: اقتراح الردود تلقائيًا حسب سياق المحادثة.

ويؤكد "واتساب" أن كل المحادثات تظل خاصة تمامًا، حتى مع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

باختصار، التحديث يجعل "واتساب" أكثر ذكاءً وكفاءة، ويمنح مستخدمي آيفون ما كانوا ينتظرونه منذ سنوات: تشغيل حسابين في جهاز واحد مع أدوات ذكية لإدارة التخزين والمحادثات.