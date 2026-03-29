لماذا تشعر بالنعاس حتى بعد نوم 8 ساعات ؟

حتى بعد نوم كافٍ امتد لثماني ساعات، قد يستيقظ كثيرون وهم يشعرون بالخمول، الأمر الذي يشير إلى أن جودة النوم أهم من الكمية.

الدكتورة ويندي تروكسل، أخصائية نفسية سريرية وعالمة سلوكية أكدت في تصريحات خاصة لشبكة "فوكس نيوز"، أن "الكثير من الأشخاص ينامون من سبع إلى ثماني ساعات لكنهم يستيقظون دون شعور بالانتعاش، ويعاني نحو ثلث البالغين من نوم غير مريح".

وذكرت تروكسل أن عدة عوامل يمكن أن تقلل جودة النوم، بغض النظر عن عدد الساعات، أبرزها:

تناول الكافيين في وقت متأخر من اليوم.

التوتر والقلق بشأن أمور الحياة اليومية.

استخدام الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية قبل النوم.

شرب الكحول، وهو مساهم رئيسي في اضطراب النوم.

وأضافت أن النساء غالبًا ما تتأثر جودة نومهن أكثر من الرجال، خصوصًا خلال فترة انقطاع الطمث، حيث يزيد خطر الأرق واضطرابات النوم بمقدار الضعف مقارنة بالرجال.

ولمن يحصلون على ساعات نوم أقل من الموصى بها، نصحت تروكسل باتباع خطوات تدريجية، مثل زيادة مدة النوم بحوالي 15 دقيقة كل ليلة، لملاحظة تأثير ذلك على الجسم وتنظيم الساعة البيولوجية.

كما أشارت إلى أن النوم الجيد يرتبط بنمط حياة صحي يشمل:

نظاما غذائيا متوازنا بعيدًا عن الأطعمة الثقيلة قبل النوم.

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، مع تجنب النشاط البدني الشاق قبل النوم مباشرة.

احترام الساعة البيولوجية الفردية، سواء كنت من محبي الاستيقاظ المبكر أو السهر، وعدم الخجل من النوم حسب توقيتك الطبيعي.

وقالت تروكسل: "النوم هو عملية بيولوجية لا ينبغي أن تتقيد فقط بالتوقعات الثقافية أو الاجتماعية، فاحترام احتياجات الجسم الطبيعية هو المفتاح للنوم العميق والمريح".