سرقة أكثر من 400 ألف لوح شوكولاتة «كيت كات»

أعلنت علامة «كيت كات» المملوكة لعملاق الصناعات الغذائية السويسري «نستله» عن تعرّض شحنة تُقدَّر بنحو 12 طناً من ألواح الشوكولاتة للسرقة في أوروبا، محذِّرة من أن ذلك قد يسبّب نقصاً في المتاجر قبل أسبوع من عيد الفصح.

وقالت «كيت كات»: في بيان «تعرّضت شاحنة تنقل 413793 قطعة من تشكيلتنا الجديدة من الشوكولاتة للسرقة أثناء عبورها في أوروبا».

وأوضحت أن الشحنة اختفت الأسبوع الماضي أثناء انتقالها بين مواقع الإنتاج والتوزيع، مبدية خشيتها من أن ذلك قد «يؤدي إلى نقص في ألواح (كيت كات) على الرفوف».

وانطلقت الشحنة من وسط إيطاليا وكانت متجهة إلى بولندا، على أن تُوزّع في الدول التي تعبرها.

ولم تُحدّد «كيت كات» مكان فقدان الشحنة، لكنها أكدت أن «المركبة ومحتوياتها مازالت مفقودة»، وأن التحقيق متواصل لمعرفة ملابسات ما جرى.

وحذّرت من أن ألواح الشوكولاتة المفقودة «قد تُطرَح في قنوات بيع غير رسمية بالأسواق الأوروبية»، مشيرة إلى أنه يمكن تعقّب المنتجات المسروقة عن طريق مسح الرمز على كل منها.

وأضافت: «في حال وجود تطابق، سيتلقى جهاز المسح تعليمات واضحة حول كيفية إبلاغ (كيت كات)، التي ستنقل هذه الأدلة بالطرق المناسبة».