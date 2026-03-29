عبير الباشون فروت يفوح في عالم العطور

تغزو فاكهة الباشون فروت عالم العطور النسائية في ربيع/صيف 2026 لتمنح المرأة إحساساً بالانتعاش والحيوية.

وأوردت مجلة Jolie المعنية بالموضة والجمال في موقعها على الإنترنت أن الباشون فروت ليست مجرد حلوى فاكهية في عالم العطور، بل هي أكثر من ذلك بكثير؛ حيث يصفها الخبراء بأنها مُحسّن فوري للمزاج، بفضل تركيبتها المميزة من الحموضة المنعشة والحلاوة الاستوائية، التي تُشيع فوراً أجواء العطلة. وأضاف خبراء المجلة أن رائحة الباشون فروت - التي لا تستخدم في عالم العطور الفاخرة بمفردها، بل تُدمج ببراعة تضفي عمقاً ناضجاً - تتمتع بشخصية فريدة، مع لمسة تخمير خفيفة تجعلها عصرية وحيوية.