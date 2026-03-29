إندونيسيا تبدأ حظر وسائل التواصل على الأطفال دون 16 عاماً

بدأت إندونيسيا أمس، في تنفيذ قانون حكومي جديد، تمت الموافقة عليه في وقت سابق من الشهر الجاري، يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً الوصول إلى المنصات الرقمية التي يمكن أن تعرضهم للمواد الإباحية، والتنمر عبر الإنترنت، والاحتيال وإدمان الإنترنت.

وبهذه الخطوة، أصبحت إندونيسيا أول دولة في جنوب شرق آسيا تحظر على الأطفال امتلاك حسابات على كل من «يوتيوب» و«تيك توك» و«فيس بوك» و«إنستغرام» و«ثريدز» و«إكس» و«بيغو لايف» و«روبلوكس».

ويأتي ذلك في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها أستراليا العام الماضي في أول حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في العالم، في إطار حملة للعائلات لاستعادة السلطة من عمالقة التكنولوجيا، وحماية أبنائهم المراهقين من التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص.

وقالت إندونيسيا إن تطبيق القيود سيتم بشكل تدريجي، حتى تمتثل جميع المنصات لهذا الإجراء.

ولدى الإعلان عن القانون الجديد في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزيرة الاتصالات والشؤون الرقمية الإندونيسية، ميوتيا حفيظ، إنه سينطبق على نحو 70 مليون طفل في إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 280 مليون نسمة.