باحثون يحذرون النساء: الأطعمة فائقة المعالجة تهدد الخصوبة

أظهرت نتائج دراسة حديثة لجامعة ماكماستر الكندية، أن تناول الأطعمة فائقة المعالجة يؤثر سلباً في الخصوبة لدى المرأة.

وحلل الباحثون بيانات أكثر من 2500 امرأة قدمن بانتظام معلومات حول نظامهن الغذائي وعينات دم، وتوصلوا إلى أن النساء، اللواتي أفدن بمحاولاتهن غير الناجحة للحمل لأكثر من عام، تناولن كميات كبيرة من الأطعمة فائقة المعالجة؛ حيث شكّلت هذه المنتجات ما يصل إلى 31% من نظامهن الغذائي اليومي.

علاوة على ذلك، كانت أنظمة هؤلاء النساء الغذائية أقل توافقاً مع توصيات حمية البحر الأبيض المتوسط، التي تركز على تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

وأشار الباحثون إلى أنه على الرغم من أن التأثير قد يكون طفيفاً على المستوى الفردي، إلا أنه في النماذج المعدلة بالكامل يرتبط ارتفاع استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة بانخفاض احتمالية الحمل بنسبة 60% تقريباً.

وأوضح الباحثون أن المواد الكيميائية مثل الفثالات والبيسفينول «أ» والأكريلاميدات، والتي قد تنشأ من تغليف أو تصنيع الأطعمة فائقة المعالجة، تُحدث خللاً في توازن الهرمونات، الأمر الذي قد يُفسّر العلاقة بين الخصوبة والأطعمة فائقة المعالجة.

في المقابل، كانت النساء اللواتي اتبعن حمية البحر الأبيض المتوسط بشكل أدق، يتمتعن بمعدلات خصوبة أفضل.