تعرَّف على خدمة البحث بالصوت والصورة على "غوغل"

في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة البحث، أطلقت شركة "جوجل"، ميزة "البحث الحي" (Search Live) عالميًا، مما يتيح للمستخدمين إجراء محادثات تفاعلية عبر الصوت والصورة مع مساعد Gemini في تطبيق "جوجل"، وشمل الإطلاق جميع المناطق واللغات التي تدعم وضع الذكاء الاصطناعي (AI Mode)، بما في ذلك الدول العربية.

وتعتمد الميزة الجديدة على نموذج Gemini 3.1 Flash Live الصوتي المتقدم، الذي يدعم حاليًا أكثر من 90 لغة عالمية، مع تقديم استجابة فورية ومُحسّنة،

وبحسب "جوجل"، فقد أصبحت الميزة الجديدة متاحة في أكثر من 200 دولة وإقليم، وتقدم استجابة لحظية محسّنة وقدرة متقدمة على عزل الضوضاء المحيطة لضمان وضوح التفاعل.

كما تتيح ميزة "البحث الحي" (Search Live) طرح الأسئلة صوتيًا أو عبر الكاميرا وتحليل العناصر المرئية بفضل تكاملها مع Google Lens، فيما عززت "جوجل" قدرات Gemini Live لتقديم تفاعل أسرع وأكثر دقة ومتابعة أطول لسياق المحادثة.

وأفادت شركة "جوجل"، أن هذه الخطوة تمثل تحولًا في تجربة البحث نحو نموذج تفاعلي يجمع بين الصوت والصورة ويقرب أسلوب البحث من المحادثة البشرية.