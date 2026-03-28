جوَّعا طفلتهما حتى الموت .. زوجان نباتيان يواجهان تهمة القتل العمد

مثل الزوجان مانبريت جاتانا، 34 عاماً، وجاسكيريت سينغ أوبال، 36 عاماً، أمام محكمة أولد بيلي في لندن، بتهمة قتل ابنتهما بينيلوبي تشاندلي البالغة من العمر ثلاث سنوات، بعد أن توفيت نتيجة سوء التغذية الحاد.

وأوضح المدعي العام فيليب ماكجي وفقا لصحيفة "الديلي ميل" أن الزوجين، وكلاهما من أصول هندية ويتبعان نظاماً غذائياً نباتياً، عمدا لتجويع الطفلة، مما أدى إلى وفاتها.

تم العثور على جثة الطفلة في منزل العائلة بمنطقة هايز غرب لندن بعد أن أبلغت والدتها عن وفاتها.

وأظهرت التحقيقات أن النظام الغذائي للعائلة كان يقتصر على الزبدة والعدس والزبادي.

وأنكر الزوجان في وقت سابق تهمة القتل العمد، بالإضافة إلى تهم أخرى تشمل القتل غير العمد نتيجة الإهمال الجسيم، والتسبب في وفاة طفلة، وإساءة معاملة الأطفال.

وأمر القاضي مارك لوكرافت، بحبسهما احتياطياً، على أن تبدأ محاكمتهما أمام قاضي المحكمة العليا.

وأشار المدعي العام إلى أن الزوجين لم يكونا يعملان وقت وفاة الطفلة، وأنهما كانا معزولين عن العائلة الممتدة وعن المجتمع الأوسع، ما ساهم في تفاقم مأساة الطفلة.