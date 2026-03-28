حفل زفاف في تونس يتحوّل إلى مسرح جريمة مروّع

تحوّل حفل زفاف ببوحجلة في القيروان إلى مأساة، بعد مقتل شاب عشريني دهسًا إثر خلاف عائلي، وسط صدمة الحاضرين.

فقد شهدت منطقة بوحجلة التابعة لمحافظة القيروان وسط تونس، جريمة قتل مروعة حوّلت أجواء الفرح داخل حفل زفاف إلى مأساة دامية، بعد سقوط شاب في مقتبل العمر ضحية خلاف عائلي.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى نشوب مشادة بين الضحية، وهو شاب عشريني، وأحد أقاربه خلال حضورهم حفل زفاف قريبتهم، قبل أن يتطور الخلاف بشكل مفاجئ إلى اعتداء خطير.

وبحسب المعطيات الأولية، أقدم الجاني على دهس الضحية عدة مرات باستعمال شاحنة خفيفة، ما أدى إلى وفاته في عين المكان، وسط صدمة وذهول الحاضرين.

وفرّ المشتبه به مباشرة عقب ارتكاب الجريمة، إلا أن وحدات فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للدرك التونسي ببوحجلة تمكنت من تعقبه وإلقاء القبض عليه في وقت قياسي، فيما تم فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.