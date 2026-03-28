نجوم من عالم التمثيل والأزياء والرياضة .. مشاهير تركيا متهمون بتعاطي المخدرات

طالت حملة أمنية جديدة لمكافحة المخدرات بين المشاهير في تركيا، نجوماً من عالم التمثيل والأزياء والرياضة، وبينهم الفنانة المعروفة هاندا إرتشيل.

وقال بيان للنيابة العامة في إسطنبول، إن الحملة تستهدف التحقيق مع 16 شخصاً بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات أو تسهيل التعاطي.

وأوقفت الشرطة التركية، 14 شخصاً من المستهدفين في الحملة، وتلاحق اثنين آخرين بينهم الممثلة إرتشيل المتواجدة خارج تركيا حالياً.

وضمت قائمة الموقوفين، عارضة الأزياء والممثلة غوزيدة دوران، وعارضة الأزياء ديدم سويدان، ورجلي الأعمال هاكان وكريم صابانجي، والرئيس السابق لنادي "بيشيكتاش"، فكرت أورمان، والرئيس السابق لنادي "غلطة سراي"، بوراك إلماس.

وسيخضع المتهمون للفحص الطبي وسحب عينات دم وشعر، قبل التحقيق معهم في النيابة العامة وإطلاق سراحهم لحين ظهور نتيجة الفحص مالم تطلب النيابة توقيف عدد منهم.

وطالت عدة حملات أمنية لمكافحة المخدرات، منذ أكتوبر الماضي، عدداً كبيراً من المشاهير، وانتهت بالفعل بإثبات تعاطي عدد من الإعلاميين والفنانين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، للمخدرات.

ومن بين أبرز الموقوفين في قضية تعاطي مخدرات، حالياً، المذيعة التلفزيونية المعروفة "إيلا روميسا جيبيجي"، والتي اعترفت بالتعاطي للاستفادة من عقوبة مخففة.

ويواجه من تظهر آثار مخدرات في عيناتهم، تُهمًا تتعلق بشراء وتعاطي المخدرات، وعقوبة السجن من سنتين إلى خمس سنوات، بجانب عقوبات سجن إضافية في حال وقوع المخالفة على مقربة من الأماكن العامة المفتوحة والعامة، أو المنشآت التعليمية والرياضية والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة.

كما يجوز للنائب العام تأجيل رفع الدعوى العمومية ضد الشخص المشتبه في تعاطيه للمخدرات، بشرط أن يشارك المتهم في برامج تعافٍ محددة لمدة عام واحد، تنتهي بمسح سجله الجنائي إذا استوفى شروط البرنامج.