فارس الحلو: «أبصر على مين نغصنا»

حسم الفنان فارس الحلو الجدل حول اعتزاله التمثيل برد ساخر عبر «إنستغرام»، مؤكدًا استمرار مسيرته الفنية رغم الشائعات المتداولة.

ووضع الفنان السوري حدًا للشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن اعتزاله التمثيل، بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت قراره التوقف عن العمل الفني لأسباب صحية.

ورد الحلو على هذه الأنباء بأسلوب ساخر، حيث أعاد نشر صورة الخبر المتداول عبر خاصية «الستوري» على حسابه في «إنستغرام»، مرفقًا عليها عبارة «خبر غير صحيح»، قبل أن يعلق قائلاً: «أبصر على مين نغصنا»، في إشارة إلى استيائه من انتشار المعلومات المغلوطة.

وكانت الشائعة قد أشارت إلى عدم قدرته على الالتزام بمواعيد التصوير واعتزاله المجال بعد مشاركته في مسلسل «مولانا»، وهو ما نفاه الفنان بشكل قاطع.

ويأتي هذا الجدل بالتزامن مع عودة الحلو إلى الدراما السورية بعد غياب دام سنوات، من خلال شخصية «العقيد كفاح» في مسلسل «مولانا»، حيث قدم أداءً لافتًا حاز إشادة الجمهور.

وتميز الدور بطابع مركب جمع بين الصرامة والبعد النفسي، مع حضور بعض اللمسات الكوميدية التي اعتاد عليها الجمهور في أعماله السابقة، ما أعاد إلى الأذهان شخصياته المميزة في «أحلام أبو الهنا» و«مرايا».