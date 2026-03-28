فتاة صينية تنحت التماثيل بأسنانها .. ولديها أكثر من مليون متابع

حصدت امرأة صينية أكثر من مليون متابع بعد نشرها صورًا لمنحوتاتها المذهلة التي نحتتها بأسنانها فقط. ولفتت تشين تشين، البالغة من العمر 25 عامًا، من مقاطعة هوبي بوسط الصين، الأنظار على الإنترنت بعد نشرها مقاطع فيديو لمنحوتاتها من الجزر.

وتتنوع المنحوتات بين حيوانات صغيرة بسيطة وشخصيات كرتونية، وصولًا إلى نماذج معقدة وكبيرة لسور الصين العظيم وبرج الرافعة الصفراء، بالإضافة إلى قطع فنية مثل تيجان العنقاء والقبعات الفضية التي يرتديها شعب مياو، وكلها مصنوعة بحرفية باستخدام أسنان تشين. وفي العديد من مقاطع الفيديو، تظهر تشين وهي تقضم الجزر الذي تستخدمه شيئًا فشيئًا، لتثبت لمتابعيها أنها لم تستخدم أي أدوات أخرى.

وأطلقت تشين على نفسها لقب "أول نحاتة أسنان على الإنترنت". موضحة أنها ليست نحاتة محترفة، لكنها تلقت تدريبًا في التصميم الجرافيكي والنمذجة ثلاثية الأبعاد خلال دراستها الثانوية والجامعية.

وكانت تشين تعشق الرسم منذ صغرها، كما أوضحت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" وخلال عطلة عيد الربيع عام 2025، وبينما كانت تشاهد مقطع فيديو قصيرًا لتمضية الوقت، كانت تقضم جزرة بشكل عشوائي، فرسمت بها أشكالًا دون قصد. فاكتشفت موهبتها الاستثنائية وأصبحت مهووسة بها.

واعترفت تشين بأنها استخدمت سكينًا لتقطيع الجزرة، لكنها أكملت باقي الخطوات بأسنانها. واستغرقها نحت نماذج معمارية معقدة، مثل سور الصين العظيم، حوالي أسبوع.

وأنجزت حتى الآن أكثر من 100 منحوتة من الجزر. وبدأت مؤخرًا باستخدام منحوتات الجزر لسرد قصص تاريخية لجمهورها الصغير.

وزرعت تشين الجزر في مزرعة عائلتها، وقالت إنهم يستخدمون بقاياها في طهي الطعام وإطعام حيوانات المزرعة. وأشارت إلى أن الفن له بعض الآثار الجانبية، إذ كانت تشعر بألم في أسنانها ووجنتيها، وقالت إن فكيها أصبحا أكثر امتلاءً.

كما تحرص على العناية بأسنانها جيدًا، فتتجنب المشروبات الغازية وتقلل من تناول الحلويات.