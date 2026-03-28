يوم غير عادي لرجل أصيب بنوبة صرع وصدم سيارة ثم تعرض لإطلاق نار وسرقة

بالنسبة لإيسنس واشنطن وزوجها، أندريه بوكانان، كان الأسبوع الماضي من أصعب أسابيع حياتهما، إذ لم يعاني الزوج من حالة صرع قادته للاصطدام بسيارة أخرى فقط، بل تعرض لإطلاق النار من السائق الآخر بعدها، كما تعرض لسرقة هاتفه وكل ذلك في نفس اليوم.

والقصة أنه في 20 مارس، كان بوكانان يقود سيارته إلى متجر في أوكلاند عندما أصيب بنوبة صرع تسببت في اصطدامه بسيارة متوقفة. ويقول بوكانان، وهو لا يزال في حالة ذهول، إنه قاد سيارته في الشارع مرة أخرى قبل أن يصاب بنوبة صرع أخرى ويصطدم بسيارة ثانية، ولكن هذه المرة، كان هناك شخص بداخلها. وأضاف بوكانان: "بمجرد أن اصطدمت بسيارته، أشهر مسدسه في وجهي".

وأضاف في حديث مع مراسل قناة ABC7 Eyewitness News، أنه بعد الحادث الثاني، ترجّل السائق الآخر من سيارته، وسرق هاتفه ومحفظته، ثم أطلق النار على ساقه.

وقال بوكانان: "حدث ذلك بسرعة كبيرة، شعرتُ وكأنني في حلم. عندما وصلت الشرطة، قالوا إنني كنت أفقد وعيي وأستعيده. لم أكن أعلم ذلك. كل ما أتذكره هو أنني كنت أصرخ طلبًا للمساعدة".

وقالت زوجته واشنطن، متحدثةً أمام المستشفى، إنها علمت أولًا من صديقة لها أن زوجها قد تعرض لحادث سير.

ومنذ يوم الجمعة، يقول بوكانان إنه خضع لعملية نقل دم وجراحة في ساقه. وبينما يُتوقع أن يتعافى، تدرك العائلة أن رحلة التعافي ستكون صعبة. وقالت واشنطن: "إن رؤيته وهو يتعلم المشي ويخضع للعلاج الطبيعي، وعدم قدرته على تحميل أي وزن على ساقيه لمدة شهرين، أمرٌ مرهقٌ للغاية".

وتقول العائلة إنها لا تزال مصدومةً من إطلاق النار على رجلٍ أثناء حالة طوارئ طبية.