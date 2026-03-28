رجل تايواني يحذر من دخلوا الأربعين: ركوب الملاهي قد يكون خطيراً جداً على الدماغ

استعان رجل تايواني بتجربته الشخصية كعبرة، محذراً من تجاوزوا الأربعين من ركوب الأفعوانيات السريعة لتجنب خطر النزيف الدماغي الذي قد يهدد حياتهم.

وكتب الرجل، الذي لم يُكشف عن اسمه، على منصة التواصل الاجتماعي "ثريدز"، أنه ركب في أغسطس الماضي أفعوانية سرعتها فائقة، وشعر الرجل بتوعك فور نزوله منها، لكنه تجاهل الأمر معتبراً إياه عابراً. لكن الدوار استمر طوال الليل، وتفاقمت حالته مع مرور الوقت. ولاحقا بدأ الرجل يعاني من صداع، ازداد سوءاً خلال الأشهر التالية، لكن فحوصات التصوير المقطعي المحوسب لم تُظهر أي شيء غير طبيعي. إلا أنه في الأسبوع الماضي، انهار فجأة في سريره ونُقل على الفور إلى قسم الطوارئ في مستشفى القوات الجوية العام، حيث كشف فحص آخر عن نزيف حاد في منطقة الأم الجافية.

وخضع الرجل، البالغ من العمر أربعين عاماً، لعملية جراحية في الدماغ لإزالة الدم المتراكم في جمجمته. وأخبره الأطباء أن هذه ليست جلطة دماغية عادية، بل نزيف مزمن ناتج عن "اهتزاز خارجي شديد"، حتى أن أحدهم سأله إن كان قد ركب قطار الملاهي مؤخرًا.

ويبدو أن الدماغ، مع التقدم في السن، ينكمش قليلًا، مما يزيد المسافة بين أنسجة الدماغ والجمجمة، فيمنح الدماغ مساحة أكبر للحركة أثناء التسارع والتباطؤ المفاجئين في قطار الملاهي. هذا، بالإضافة إلى انخفاض مرونة الأوعية الدموية في سنواتنا الأخيرة، قد يجعلها أكثر عرضة للتمزق في ظروف معينة.

وانتشر منشور الرجل على مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا واسعًا، وأكد آخرون ممن تجاوزوا الأربعين من العمر قصته بتجارب مماثلة. وعلّق أحدهم على المنشور قائلًا: "عمري فوق الخمسين". في يناير، ذهبتُ إلى ديزني لاند في فرنسا مع ابنتي. ركبتُ قطار الملاهي الدوّار المقلوب ولم أشعر بشيء حينها. ولكن بعد عودتي إلى الصين بيوم، أُصبتُ فجأةً بتمزق في الشبكية ونزيف. وفي يوم آخر، شعرتُ بدوار مفاجئ. بعد الفحص، تبيّن أن حصيات الأذن قد انزاحت. على الأرجح لن أجرؤ على ركوبها مرة أخرى." وكتب شخص آخر: "ذهبتُ إلى طبيب العيون لإجراء فحص دوري. قال الطبيب إن الأشخاص الذين يعانون من قصر نظر شديد يجب أن يتجنبوا قطارات الملاهي، وألعاب السقوط الحر، والقفز بالحبال، لأن هذه الألعاب تتضمن اهتزازات عنيفة ويمكن أن تُسبب بسهولة انفصال الشبكية".