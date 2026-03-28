«نؤمن بدبي» تتصدر المنصات.. ومؤلفها: نردّ الجميل لوطن يعيش فينا

في أوقات التحديات الاستثنائية، يبرز دور الفن كأداة قوية لمواجهة التحديات وكشف الحقائق، وكدرع تواجه حملات التضليل، وهذا ما كرسته مبادرة صانع المحتوى الصوتي والبصري لاريب بت الشهير بلقب «the Laby Boy-لاريب بت» بطرح أغنيته المصورة الجديدة «نؤمن بدبي -We Believe in Dubai»، التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي محلياً وعالمياً، والتي اعتبرها جزءاً من رد الجميل لهذه المدينة الاستثنائية التي احتضنته وشكلت وجدانه، ورداً فنياً حازماً على شائعات وسرديات مزيفة نشرتها منصات مشبوهة خلال التحديات والأزمة الإقليمية الراهنة.

إماراتي القلب

وأكد «لاريب بت» لـ«الإمارات اليوم» انطلاقه في هذا العمل الإبداعي، من تجربة غنية وهوية مركبة، واصفاً مسيرته ونشأته التي جمعت بين ثقافتين، بالقول «لاشك أن هويتي الفنية تشكلت من خلال ازدواجية الانتماء، فأنا باكستاني الجذور لكنني نشأت في الإمارات، الأمر الذي جعلني أعيش مزيجاً فريداً من تعدد الثقافات والطموح ومشاعر العزة والانتماء على هذه الأرض الطيبة». وأضاف «أعتقد أن هذا الأمر، هو ما صاغ شخصيتي اليوم، فمن وراء الشاشة أنا قادر على مراقبة ما يجري من حولي، إدراك الواقع بعمق للتعبير عن صداها في نفسي من خلال الصوت والصورة».

وحول الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى تقديم هذا العمل الإبداعي في هذه الفترة، أوضح «The Laby Boy» أن هذه الأغنية، لم تكن وليدة اللحظة أو مجرد ردّ فعل مؤقت، بل كانت إدراكاً شخصياً عميقاً بقيمة المكان وتأثيره، مقروناً بإعجاب كبير بالرؤية المستقبلية لقيادة الإمارات. فيما يتجاوز هذا العمل الجانب الترفيهي ليكون بمثابة «البيان الفني» الذي ينقل صورة حقيقية عن واقع الحياة، بعيداً عن السرديات المضللة، مؤكداً بنبرة واثقة «دبي ليست مجرد مساحة أعيش فيها، بل هي مكان شكلني بامتياز، خصوصاً رؤية الفرص والتنوّع ونسق التطور والنمو السريعين هنا، ولذا لدي شعور بالامتنان الذي رغبت بصدق في التعبير عنه، من خلال طرح تجربة حقيقية وصادقة، نابعة من تجربة معاشة»، مختتماً «أعترف بأنني معجب دائماً برؤية هذه المدينة وقائدها الاستثنائي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي حولت رؤيته الثاقبة الأحلام إلى حقيقة واقعة، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي يعكس قربه من الناس وعقليته المستقبلية، روح وطموحات دبي».

مضمون إنساني

وأكد صانع العمل الفني الذي انتشر وتصدّر منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الاستماع أن هذا التعبير الصادق يجسد تحوّل الإمارات بالنسبة له من مجرد مساحة للعيش، إلى وطن يسكن الوجدان ويرتبط بتفاصيل الحياة، رافضاً تصنيف الانتماء ضمن قوالب ضيقة «يصبح المكان وطناً عندما تبدأ هويتك بالارتباط به، وعندما تصبح ذكرياتك وتطورك وتحدياتك مرتبطة به. الإمارات ليست جغرافيا أعيش في نطاقها منذ وقت طويل فحسب، بل هي جزء مني ومن تكويني». ولترجمة هذا الارتباط إلى عمل فني، حرص «ذا لابي بوي» على الاشتغال فردياً على جميع تفاصيل إنتاج أغنية We Believe in Dubai، مستنداً إلى خبرة تمزج بين الانضباط المهني والحرية الإبداعية، مؤكداً «من الفكرة إلى التوجيه العام، كنت منخرطاً بالكامل في هذه الأغنية، في بناء وتقديم تجربة فنية فريدة وليس مجرد مقطع موسيقي، ووظفت لتوسيع حدود الإبداع وتسريع الإنتاج، أدوات الذكاء الاصطناعي، فيما ظلت مرحلة الفكرة والتوجيه والعمق العاطفي والسرد في هذا العمل في المقابل، إنسانية ونابعة من أعماق الفنان نفسه».

أعمال صادقة

وحول أصداء الأغنية الجديدة، قال الفنان الشاب: «سعيد جداً بالاستجابة القوية للأغنية وصداها الواسع، خصوصاً لدى أشخاص لديهم خلفية مشابهة، فكثيرون شعروا بأن هذه الأغنية تترجم مشاعرهم منذ سنوات دون أن يجدوا الطريقة الأمثل للتعبير عنها، ولاشك أن هذه الأغنية مجرد بداية، فطموحي كبير ونواياي صادقة بمواصلة إنتاج أعمال تستكشف الهوية والانتماء، ولعل تجربة إطلاق عمل آخر يكرم الإمارات وشعبها، مواطنين ومقيمين، يحمل عنوان (We Are UAE)، يواصل بثبات هذا المسار الذي قطعته للتعبير عن هذه العلاقة الإنسانية الوطيدة التي جمعتني ولاتزال مع هذا الوطن وأهله. فيما يبقى تركيزي عموماً على تقديم أعمال صادقة تعكس هذا الارتباط».

نؤمن بدبي.. ونحبها

في عمله الفني «نؤمن بدبي»، يقدّم «ذا لابي بوي» رسالة فنية وإنسانية عميقة، تمتزج فيها مشاعر الوفاء باليقين المطلق في قوة دبي وتلاحم مجتمعها، وصلابة قادتها، إذ تقول كلمات الأغنية: «دبي لا تزال المكان الأكثر أماناً على وجه الأرض، وفي أعماقك أنت تدرك ذلك.. حتى عندما تحاول عناوين الأخبار إثارة القلق.. وحتى عندما يبدو الصمت غير منصف.. انظر إلى الأفق الشامخ، هذه المدينة بنيت لتبقى وتتجاوز كل شيء.. من رمال الصحراء إلى الذهب اللامع، من أحلام متواضعة إلى قصص تروى للعالم.. أعلام مختلفة، لكن النبض واحد.. هذا المكان أكبر من أن يكون مجرد مساحة للعيش، إنها الأرض التي منحتنا الفرصة لننتصر.. صوت الخوف قد يكون عالياً، لكن صوت الإيمان يعلوه.. قلها من قلبك: نقف بصمود، نؤمن بك، ونحبك يا دبي».

