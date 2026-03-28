«آرت بازل هونغ كونغ» مركز محوري للفن المعاصر في آسيا

يُعدّ «آرت بازل هونغ كونغ» الذي انطلقت فعالياته أمس، من أبرز الفعاليات الفنية العالمية التي تستقطب اهتماماً واسعاً من الأوساط الثقافية والاقتصادية على حد سواء. ويُقام المعرض سنوياً في هونغ كونغ، التي أصبحت مركزاً محورياً للفن المعاصر في قارة آسيا، ما يعزّز من مكانتها كحلقة وصل بين الأسواق الفنية الشرقية والغربية.

ويجمع الحدث نخبة من المعارض الفنية الدولية والفنانين البارزين، حيث يتم عرض أعمال تعكس أحدث الاتجاهات والتجارب في الفن المعاصر. ومن بين المشاركين، يبرز الفنان البريطاني سيمون ستارلينغ، الذي يقدّم أعمالاً تحمل طابعاً مفاهيمياً يعكس قضايا الهوية والتحول. اشتهر ستارلينغ بأعماله التي تجمع بين النحت، والتصوير، والفيديو، حيث يعتمد على تحويل المواد والأشياء من حال إلى أخرى، مستكشفاً العلاقة بين الشكل والمضمون. وكثيراً ما تتناول أعماله موضوعات مثل التاريخ الصناعي، والبيئة، وحركة الأشياء عبر الزمن والمكان.

ويتميّز أسلوبه بالتركيز على العمليات والتحوّلات، إذ لا يهتم بالنتيجة النهائية فقط، بل بالرحلة التي تمر بها المادة أو الفكرة. وغالباً ما يوثّق هذه التحوّلات من خلال الصور أو الأفلام، ما يمنح أعماله طابعاً سردياً.

ولا يقتصر دور المعرض على عرض الأعمال الفنية فحسب، بل يمتد ليشمل كونه منصة للحوار الثقافي من خلال الندوات والنقاشات التي تجمع فنانين ونقاداً وخبراء من مختلف أنحاء العالم. كما يسهم في دعم الفنانين عبر إتاحة فرص التواصل مع جامعي الأعمال الفنية والمستثمرين، ما يعزز من حضورهم في السوق الدولية.

اقتصادياً، يُشكل المعرض رافداً مهماً لسوق الفن، حيث يجذب عدداً كبيراً من المهتمين بالاقتناء والاستثمار، ما ينعكس إيجاباً على الحركة التجارية والثقافية في المدينة.