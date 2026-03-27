سرقة ساعتين فاخرتين من فندق منتخب غانا في فيينا

قالت الشرطة النمساوية إن اثنين من ​لاعبي منتخب غانا لكرة القدم ‌أبلغا عن سرقة ساعة فاخرة من كل منهما من الفندق حيث يقيم فريقهما ​معسكره قبل مواجهة النمسا وديا في ​فيينا، اليوم.

وقال متحدث باسم شرطة ⁠فيينا إن ساعتي رولكس بقيمة ​آلاف من اليورو ونقودا سرقت من غرفتين ​منفصلتين في الفندق الواقع في الحي الثاني والعشرين بفيينا، الذي يقع بالقرب من مقر المباراة.

ولم ​يكشف المتحدث باسم الشرطة هوية ​اللاعبين أو اسم الفندق، لكنه قال إن الواقعة ‌لم ⁠تشهد أي أعمال عنف. ولم يرد الاتحاد الغاني لكرة القدم على الفور على طلب للتعليق.

ومثل هذه الحوادث نادرة نسبيا في ​العاصمة النمساوية. ​ساهم ⁠معدل الجريمة المنخفض في فيينا في تصدرها بشكل متكرر ​للتصنيفات العالمية للمدن ذات أعلى ​مستويات ⁠جودة الحياة.

وتأهلت غانا والنمسا إلى كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة ⁠وكندا ​والمكسيك ابتداء من شهر ​يونيو.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت ​جرينتش اليوم الجمعة.