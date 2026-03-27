لماذا يجد بعض الأطفال صعوبة في تعلم الرياضيات؟

أكدت دراسات حديثة أن بعض الأطفال يواجهون صعوبة في تعلم الرياضيات بسبب اختلافات عصبية في طريقة معالجة الدماغ للأرقام والكميات.

وأشارت أبحاث منشورة في "Journal of Neuroscience" إلى أن آلية عمل مناطق معينة في الدماغ المسؤولة عن التفكير العددي تختلف من طفل لآخر، ما ينعكس مباشرة على سرعة الفهم والاستيعاب.

"قلق الرياضيات"

أكدت دراسة صادرة عن باحثين في جامعة شيكاغو أن ما يُعرف بـ"قلق الرياضيات" يمكن أن يعيق أداء الطفل حتى وإن كانت قدراته جيدة، إذ أن التوتر المرتبط بحل المسائل الحسابية يؤثر على الذاكرة العاملة، مما يقلل من القدرة على التركيز وحل المشكلات بدقة.

ضعف الذاكرة العاملة

أكدت دراسات تربوية أن الذاكرة العاملة تلعب دورًا محوريًا في تعلم الرياضيات، خاصة في العمليات متعددة الخطوات مثل القسمة الطويلة وحل المسائل الكلامية.

وذكرت الدراسات أن الأطفال الذين يعانون من ضعف في هذه المهارة قد يجدون صعوبة في الاحتفاظ بالمعلومات أثناء المعالجة، مما يبطئ تقدمهم الأكاديمي.

عسر "الديسكالكوليا"

أكدت الأبحاث أن "عسر الحساب" أو "الديسكالكوليا" هو اضطراب تعلمي عصبي يؤثر تحديدًا على فهم الأرقام والعلاقات الكمية.

وفقًا لما نشرته أكاديمية "Mayo Clinic" الأميركية، فإن الأطفال المصابين به قد يواجهون صعوبة في تقدير الوقت أو التعامل مع النقود، رغم تمتعهم بذكاء طبيعي في مجالات أخرى.

أساليب التعليم والبيئة المحيطة

أكدت تقارير صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس أن طرق التدريس التقليدية التي تركز على الحفظ دون الفهم العميق قد تزيد من فجوة التعلم في الرياضيات، فالبيئة الداعمة، واستخدام أساليب تعليم تفاعلية، يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا في تعزيز ثقة الطفل ومهاراته العددية.