صاحب الأغنية الشهيرة "أناديكم" .. رحيل الفنان أحمد قعبور بعد معركة مع السرطان

غيّب الموت، امس، الفنان اللبناني أحمد قعبور عن 71 عاماً.

ونعت أسرة آل قعبور أحد أبرز رموز الأغنية الملتزمة في العالم العربي، بعد مسيرة فنية طويلة ارتبطت بقضايا الأرض والإنسان والحرية، وفقا لوسائل إعلام لبنانية محلية.

وأضافت الأسرة أن الراحل ترك خلال مسيرته إرثا موسيقيا وثقافيا بارزا في الوجدان العربي.

وما إن انتشر الخبر حتى تناولت المنصات صورا للراحل ومقاطع من أغنياته مع تعليقات حزينة لرحيله.

وقعبور ولد في بيروت عام 1955 ونشأ في بيئة فنية، ودرس في معهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية، قبل أن يبدأ مسيرته الفنية ممثلًا ثم يتجه إلى الغناء والتلحين.

وتعلّم الراحل على يد الموسيقار الشهير سليم فليفل في منتصف السبعينيات، لتشكل أغنية "أناديكم" في منتصف السبعينيات نقطة تحول في مسيرته.

ورأى الناس أن الأنشودة حملت صوتاً إنسانياً يتجاوز السياسة، حيث ارتبطت الأغنية بالقضية الفلسطينية، وأصبحت واحدة من أبرز الأغاني الملتزمة في الوجدان العربي.

كما لم يقتصر حضوره على الغناء، بل شمل المسرح والتلفزيون والسينما، إضافة إلى أعمال للأطفال ومشاركات إعلامية، ما جعله حاضراً في تفاصيل الحياة اليومية لجمهوره.

يذكر أن الراحل كان أصيب بمرض السرطان مؤخراً، لكنه رغم ذلك واصل حضوره الفني بإصرار، مؤكداً أن الفن بالنسبة له ليس مهنة فقط بل وسيلة حياة.

وقد حافظ قعبور على استقلاله الفني، رافضاً الانتماء السياسي أو التجاري، حيث آمن بأن الإنسان والكلمة يسبقان الشهرة، وهو ما منح صوته مصداقية واستمرارية.