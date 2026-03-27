فتاة تهزم "ميتا" و"غوغل" في قضية تاريخية وتحصل على تعويض 6 ملايين دولار

خلصت هيئة محلفين في لوس أنجلوس، يوم الأربعاء، إلى أن شركتي ميتا وغوغل قد تصرفتا بإهمال في تصميم منصات التواصل الاجتماعي التي تضر بالشباب، وذلك في حكم قضائي بقيمة 6 ملايين دولار، يُعد بمثابة مؤشر مهم للعديد من القضايا المماثلة.

ووجدت هيئة المحلفين أن شركة ميتا مسؤولة عن دفع تعويضات بقيمة 4.2 مليون دولار، بينما ألزمت غوغل بدفع 1.8 مليون دولار، وهي مبالغ تُعد ضئيلة بالنسبة لشركتين من بين الأعلى قيمة في العالم، إذ يتجاوز إنفاقهما الرأسمالي السنوي 100 مليار دولار لكل منهما.

وستُدفع هذه التعويضات البالغة إجمالًا 6 ملايين دولار لفتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، في دعوى قضائية أقامتها ضد الشركتين، متهمة منصتي إنستغرام التابعة لميتا، ويوتيوب التابعة لغوغل بالتسبب في إدمانها لها.

ويمثل هذا الحكم سابقة تهدد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أدانت هيئة المحلفين الشركتين بتصميم منتجات رقمية تعزز الإدمان.

وخلصت هيئة المحلفين إلى أن "ميتا" و"غوغل" لم تحذرا أيضًا من مخاطر منصتيهما.

وتهدف المحاكمة التي أُجريت في لوس أنجلوس إلى أن تكون بمثابة قضية مرجعية -أي اختبار- لآلاف الدعاوى القضائية المماثلة المجمعة أمام محاكم ولاية كاليفورنيا.

وتبرز أهمية القضية في أنها تفتح الباب أمام آلاف الدعاوى المماثلة ضد شركات التواصل الاجتماعي، وتضعها في الخانة نفسها التي وضعت فيها سابقًا شركات التبغ الكبرى من حيث تصاعد المساءلة القانونية.

وقال متحدثون باسم كل من "ميتا" و"غوغل" إنهما لا توافقان على الحكم وتعتزمان استئنافه.

ويوفر القانون الأميركي لشركات التواصل الاجتماعي حماية قوية من المسؤولية عن المحتوى المنشور على منصاتها، إلا أن المدعين في دعوى لوس أنجلوس ركزوا على تصميم المنصة وليس على المحتوى.

وصف جيل لوريا، محلل قطاع التكنولوجيا في شركة الاستثمار دي. إيه. ديفيدسون، الحكم بأنه "انتكاسة" لميتا وغوغل.

وقال: "من المرجح أن تمتد هذه العملية عبر دعاوى واستئنافات المستقبلية، لكنها قد تدفع هذه الشركات في نهاية المطاف إلى وضع تدابير لحماية المستهلك مما قد تُبطئ من وتيرة النمو".

وكانت شركتا سناب وتيك توك من بين المدعى عليهم في المحاكمة. وقد توصلتا إلى تسوية مع المدعية قبل بدء المحاكمة، ولم يُفصح عن بنود الاتفاقيات.