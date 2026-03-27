أضيق منزل في العالم .. هل سيتسع لشهادة "غينيس" ؟

شهدت منطقة أوكالاما في بيرو ظهور منزل استثنائي يُعتقد أنه الأضيق في العالم، حيث لا يتجاوز عرضه 63 سنتيمترًا فقط.

المنزل، الذي صممه ويملكه فابيو مورينو، يقع مقابل الساحة الرئيسية في المنطقة، وقد تم تشييده على طابقين رغم ضيق مساحته الشديد.

ويضم المنزل بحسب موقع "أوديتي سنترال" كافة المرافق الأساسية، بما في ذلك مطبخ ومنطقة لتناول الطعام وغرفة نوم ومكتب، إضافة إلى مساحة مخصصة للغسيل.

ويعتمد التصميم الداخلي للمنزل على استغلال ذكي لكل سنتيمتر، مع وجود درجين داخليين يربطان بين الطابقين، في مساحة بالكاد تتسع لشخص واحد في الوقت نفسه.

ويؤكد مورينو للصحف المحلية، أن فلسفته تقوم على أن جودة الحياة لا ترتبط بحجم المسكن، بل بكفاءة استخدام المساحة المتاحة.

وقد تحول المنزل إلى نقطة جذب سياحي بارزة، حيث يتوافد الزوار لرؤية هذا الإنجاز المعماري الفريد، خاصة في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بمفهوم "المنازل الصغيرة".

وفي إطار سعيه لتسجيل إنجاز رسمي، تقدم مورينو بطلب إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية للحصول على لقب "أضيق منزل في العالم".

وتخضع العملية حاليًا لإجراءات تحقق دقيقة تشمل قياسات ميدانية وتوثيقًا فنيًا، وسط توقعات بأن ينجح المنزل في انتزاع اللقب ووضع أوكالاما على خريطة الاهتمام العالمي