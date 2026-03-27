40 دقيقة وسط البرق والرعد .. قصة الرجل الذي قفز من الطائرة على ارتفاع 14 ألف متر

في 26 يوليو 1959، وجد ويليام رانكين، الطيار المخضرم في الحرب العالمية الثانية وحرب كوريا، نفسه في موقف لم يسبق له مثيل. حين كان يقود طائرة مقاتلة من طراز F-8 كروسيدر من ماساتشوستس إلى ساوث كارولاينا، عندما توقفت المحركات على ارتفاع شاهق يبلغ حوالي 14,300 متر، وسط سحب كومولونيمبوس العملاقة، المعروفة باسم "ملك السحب"، والمعروفة ببرقها المخيف وعواصفها العنيفة ودرجات حرارة قارسة تصل إلى -50 درجة مئوية.

ومع توقف المحركات، أدرك رانكين أنه لا خيار أمامه سوى القفز بالمظلة، حتى ولو كان ذلك يعني الانزلاق مباشرة عبر قلب سحابة رعدية ضخمة. وفعلاً وعند الخروج من الطائرة، واجه رانكين فورًا آثار الانحلال الضغطي؛ إذ بدأت عيناه وأنفه وفمه بالنزيف، وشعر بانتفاخ معدته واحتراق يديه وكاحليه كما لو وضعت على جلده الثلوج الجافة.

وكان رانكين يعلم أن فتح المظلة داخل السحابة سيؤدي إلى الاختناق أو التجمّد، لذا اعتمد على نظام فتح تلقائي عند ارتفاع 3,000 متر. وخلال السقوط، اصطدم تيار الهواء والصواعق به مرارا، فكانت مظلته تتقاذفه صعودا وهبوطا لمسافات تصل إلى 1,800 متر في كل مرة. وسط البرد القارس ونقص الأكسجين، وكانت كل ثانية تمر وكأنها أبدية، لكنه حافظ على هدوئه وعزيمته.

وفي النهاية، نجح رانكين في الخروج من السحابة، متجنبا البرق ومخاطر الاختناق، وفتح المظلة عند الارتفاع الآمن. إلا أن الهبوط لم يكن سلسا تماما؛ فقد اصطدم رأسه بشجرة قبل أن يسقط على الأرض، لكنه نجا بأعجوبة، مصابا ببعض الصقيع وداء الانحلال الضغطي فقط. واستغرق السقوط نحو 40 دقيقة كاملة، في تجربة مخيفة تجاوزت كل خيالات المخاطر القصوى التي يمكن أن يواجهها الإنسان، وفقا لموقع "iflscience".

وبعد هذه المغامرة المرعبة، عاش رانكين حياة طويلة حتى وفاته عام 2009 عن عمر 88 عاما، حاملاً قصة نادرة عن الشجاعة والنجاة من الموت أمام قوى الطبيعة العاتية.