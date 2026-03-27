المدير السيئ يُنكّد عليك نهارك في المكتب .. ويلحقك ليدمر صحتك أيضاً

ليس سرا أن المدير السيئ يمكن أن يجعل نهارك في العمل جحيما، لكن الأبحاث والخبراء يحذرون من أن تأثيره يتجاوز الإرهاق النفسي ليلحق بك الى البيت ويدمر صحتك الجسدية أيضا.



وتقول المعالجة النفسية ميليسا كروي، المتخصصة في علاج آثار الإساءة النرجسية، إن المدير النرجسي غالبا ما يظهر في البداية بمظهر الجاذبية وحسن النية، لكنه في الواقع يعمل على استكشاف نقاط ضعفك وقيمك ليستخدمها ضدك لاحقا. ومع مرور الوقت، تتحول هذه الممارسات إلى نمط متكرر من الانتقادات والتقليل من شأنك وسلبك الفضل في إنجازاتك، بحسب ما موقع "روسيا اليوم".

ويتميز المدير النرجسي بعدة صفات، منها عدم الحساسية لمشاعر الآخرين، وكسر القواعد، وإلقاء اللوم على غيره عند الفشل، والتردد في منح الموظفين حقهم في التقدير. كما أنه يضع توقعات غير واقعية ومواعيد نهائية مستحيلة، ما يضع موظفيه تحت ضغط مستمر.

ولا تؤثر هذه البيئة السامة فقط على الصحة النفسية، بل تترك آثارا ملموسة على الجسد. فالتعرض المستمر للإساءة يبقي الجسم في حالة تأهب دائم، ما يؤدي إلى اضطرابات في النوم مثل الكوابيس والأرق، ومشكلات في القلب مثل تسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، وآلام مزمنة في العضلات والمفاصل، واضطرابات في الجهاز الهضمي.

وتشير كروي إلى أن هذه الإساءة لا تنتهي عند باب المكتب، بل ترافق الموظف إلى منزله، ما يبقيه في حالة توتر دائمة تجعل جسده في استجابة دائمة للإجهاد.

وفي الحالات الشديدة والمستمرة، يمكن أن يؤدي هذا التوتر المزمن إلى اضطراب ما بعد الصدمة، الذي يرتبط بأعراض خطيرة مثل القلق الاجتماعي، والشعور باليأس، وزيادة خطر إيذاء النفس.

ولتجنب هذه الآثار المدمرة، تنصح كروي بالعودة إلى حالة الاسترخاء الطبيعي للجسم بعد انتهاء ساعات العمل، من خلال الحفاظ على علاقات صحية خارج العمل، والموازنة بين الحياة المهنية والشخصية، وممارسة الأنشطة الممتعة التي تعيد الاتصال بهويتك وقيمك.

كما توصي بممارسة الرياضة بانتظام، فهي لا تقلل التوتر فحسب، بل تعزز الثقة بالنفس والقيمة الذاتية، وتساعد على استعادة القدرة على تغيير الظروف المحيطة.

وتشدد على أهمية توثيق الحقائق الموضوعية لما تتعرض له، خاصة في حالات التلاعب والتضليل، فقد يكون ذلك ضروريا إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراء قانوني.

وفي حال الحاجة إلى العلاج النفسي، تنصح بالبحث عن معالج متخصص في اضطراب الشخصية النرجسية والإساءة المرتبطة به، لأن المعالجين غير المتخصصين قد يسيئون فهم ديناميكيات العلاقة السامة، ويقدمون نصائح قد تكون غير مفيدة أو حتى خطيرة.