حمية غذائية تساعد في إبطاء شيخوخة الدماغ لأكثر من عامين

كشفت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي يُعرف بـ"مايند" MIND قد يساهم في إبطاء شيخوخة الدماغ بما يعادل أكثر من عامين، ما يعزز فرص الحفاظ على القدرات الذهنية مع التقدم في العمر.

وبحسب دراسة نُشرت فيJournal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry ونقلها موقع ScienceAlert، تابع الباحثون 1647 شخصًا من منتصف العمر وكبار السن على مدار نحو 12 عامًا، حيث تم تحليل عاداتهم الغذائية إلى جانب فحوصات تصوير الدماغ. وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين التزموا بشكل أكبر بنظام "مايند" فقدوا كميات أقل من المادة الرمادية في الدماغ، وهي المسؤولة عن الذاكرة والتفكير واتخاذ القرار. كما سجلوا توسعًا أقل في البطينات الدماغية، وهو مؤشر يرتبط عادة بتدهور أنسجة الدماغ.

وتشير البيانات إلى أن هذا النمط الغذائي ارتبط بتباطؤ في التغيرات الدماغية يعادل نحو 2.5 سنة مقارنة بغير الملتزمين به.

ويعتمد نظام "مايند" حسب موقع "العربية نت"على دمج حميتين معروفتين، هما النظام المتوسطي ونظام "داش" المخصص لخفض ضغط الدم، مع تعديلات تركز على صحة الدماغ.

ويشمل ذلك تناول الخضروات الورقية والتوت والمكسرات، إلى جانب البروتينات الصحية مثل الدواجن، مع تقليل الأطعمة المقلية والدهون الضارة. ويُعتقد أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل التوت، تقلل من الإجهاد التأكسدي الذي يضر بالخلايا العصبية، بينما تساهم الدهون غير الصحية في زيادة الالتهاب وتلف الأوعية الدموية.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، يؤكد الباحثون أن الدراسة من النوع الرصدي، ما يعني أنها تُظهر علاقة ارتباط بين النظام الغذائي وصحة الدماغ، لكنها لا تثبت أن هذا النظام هو السبب المباشر في إبطاء الشيخوخة.

كما أن بعض النتائج أظهرت تباينًا غير متوقع، مثل ارتباط الحبوب الكاملة بتراجع أسرع في بعض المؤشرات، أو تأثير إيجابي محتمل لبعض الأطعمة التي يُنصح عادة بتقليلها، ما يشير إلى وجود عوامل أخرى قد تؤثر على النتائج.

وتبرز هذه المعطيات أهمية النظام الغذائي كعامل مؤثر في صحة الدماغ، خاصة مع تزايد معدلات الأمراض العصبية مثل ألزهايمر، ما يعزز الحاجة إلى دراسات أوسع لفهم العلاقة بشكل أدق وتطبيقها في الوقاية مستقبلًا.