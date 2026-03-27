صيني ابتلع عود طعام طوله 12 سم وتركه ثماني سنوات

خضع رجل صيني لعملية جراحية لإزالة عود طعام معدني طوله 12 سم كان عالقًا في حلقه لمدة ثماني سنوات، بعدما صار يؤلمه بشكل لافت.

وأُجريت العملية للرجل، واسمه وانغ، في مستشفى داليان المركزي بمقاطعة لياونينغ شمال شرق البلاد مطلع شهر مارس، بحسب ما ذكرته صحيفة داكسيانغ نيوز.

ووفقا للصحيفة فقد ابتلع الرجل عود الطعام عن طريق الخطأ أثناء تناوله الطعام قبل ثماني سنوات. وشعر حينها بألم، لكنه لم يُعانِ من أي مشاكل في التنفس.

وعندما ذهب وانغ لإجراء فحص طبي، اقترح الأطباء إجراء شق في جانب رقبته لإخراج عود الطعام، لكنه رفض هذا الخيار وقرر تركه في مكانه.

وقال وانغ، إنه خلال السنوات الثماني التالية كان يشعر بوجود عود الطعام من حين لآخر. لكن قبل أسابيع، بدأ وانغ يشعر بألم كلما استيقظ صباحًا. كان الألم يزداد حدةً عند البلع، ويخفّ بعد الراحة.

وهو ما دفعه لزيارة مستشفى داليان. ونُقل عن الطبيب هوانغ ويبينغ، من المستشفى، قوله: "أخبرنا أن عود طعام عالق في حلقه. ظننتُ أن ذلك حدث للتو، لكنه قال إن هذا كان قبل ثماني سنوات". وأظهر الفحص وجود عود طعام معدني في الحنك الرخو لحلق وانغ. ولحسن الحظ، لم تُصب الأغشية المخاطية المجاورة بأذى، ولم تتحرك الأعضاء ذات الصلة من مكانها. وأكد الأطباء أن أحباله الصوتية تعمل بشكل طبيعي.

وأجرى الأطباء عملية جراحية طفيفة التوغل لإزالة الجسم العالق عن طريق فمه، بعد أن رفض وانغ إجراء قطع في رقبته. وأخيرًا، تم استخراج عود طعام المعدني وسارت الجراحة بسلاسة، مع حدوث نزيف طفيف أثناء العملية. وتعافى وانغ بشكل جيد وغادر المستشفى بعد أيام.