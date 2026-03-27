مريضة ترفض مغادرة المستشفى رغم انتهاء علاجها منذ 5 شهور

اضطرت إدارة مستشفى أمريكي إلى اللجوء للقضاء في محاولتها إخلاء مريضة ترفض المغادرة رغم انتهاء علاجها منذ أشهر. وقال موقع ( SF Gate ) أن مريضة الغرفة رقم 373 ترفض مغادرتها، الأمر الذي استدعى التدخل القضائي. وقال مستشفى تالاهاسي التذكاري للرعاية الصحية أن المريضة ترفض مغادرة غرفتها رغم انتهاء علاجها في أكتوبر الماضي. ولذا طلب المستشفى من قاضٍ إصدار أمر قضائي يُلزم المريضة بإخلاء الغرفة، ويُخوّل مكتب شرطة المقاطعة بالتدخل عند الضرورة. وأوضح المستشفى أن وجود المريضة في الغرفة يهدر موارد كان من الممكن توجيهها لمساعدة مرضى آخرين. وقال المستشفى في الدعوى القضائية: "إن استمرار وجود المريضة في الغرفة يحول دون استخدامها من قبل المرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة".

وبحسب الدعوى، فقد تم إدخال المريضة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وصدر أمر رسمي بخروجها في 6 أكتوبر بعد أن تبيّن أنها لم تعد بحاجة إلى خدمات الرعاية العاجلة. وذكرت الدعوى أن المستشفى بذل جهودًا متكررة لتنسيق مغادرتها مع أفراد أسرتها، ووفر لها وسيلة نقل للحصول على وثائق الهوية اللازمة. وصرحت المتحدثة باسم المستشفى، مايسي لايتون، يوم الأربعاء، بأن المستشفى لا يستطيع مناقشة المسائل القانونية الجارية، ولم توضح الدعوى القضائية طبيعة علاج المريضة، أو قيمة فاتورة المستشفى، أو كيفية تمكنها من البقاء في المستشفى لأكثر من خمسة أشهر بعد نهاية علاجها. ومن المقرر عقد جلسة استماع إلكترونية بشأن الدعوى القضائية في نهاية الشهر.

وبموجب قانون العلاج الطبي الطارئ والعمل الفيدرالي، يتعين على المستشفيات التي تتلقى تمويلًا من برنامج الرعاية الطبية تقديم علاج يُحقق استقرار حالة أي شخص يصل إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من حالة طبية طارئة، حتى لو لم يكن لديه تأمين صحي أو القدرة على الدفع. ويمكن إخراج المريض عندما يقرر الأطباء أنه يمكن تقديم أي رعاية إضافية كحالة خارجية، "شريطة أن يتم تزويد الفرد بخطة للرعاية اللاحقة المناسبة كجزء من تعليمات الخروج"، كما ذكرت الوكالة الفيدرالية في دليل العمليات.