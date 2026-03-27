القبض على مراهق طعن رجلا وسرقه ثم عاد للبحث عن هاتفه المحمول

تمكنت الشرطة الأمريكية من توقيف مراهق اشتبه به بطعن رجل وسرقته، بعدما عاد لمكان الجريمة للبحث عن هاتفه المفقود.

وقال موقع "بوسطن دوت كوم" أن شخصين ملثمان قاما بطعن رجل في شرق بوسطن ليلة الثلاثاء بعد رفضه تسليم أغراضه الشخصية، بما في ذلك دراجته النارية.

وعثرت الشرطة التي استجابت لبلاغ الاعتداء على سكينين ملفوفتين بشريط لاصق بالقرب من مكان الحادث، بالإضافة إلى هاتف محمول، وألقت القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 15 عامًا عاد لاحقًا "مدعيًا أنه كان يبحث عن هاتفه المحمول"، وفقًا للشرطة.

وقالت الشرطة: "في ذلك الوقت، ترجل شاهد عيان من سيارته لمساعدة الضحية، وتمكن من انتزاع سكين من أحد المشتبه بهما، ثم تخلص منه. وأفاد شاهد آخر أنه رأى المشتبه بهما يوجهان طعنات إلى جسد الضحية. ثم لاذ المشتبه بهما بالفرار من المكان." ونُقل الضحية إلى مستشفى محلي مصابًا بجروح غير خطيرة.

وتم إلقاء القبض على المشتبه به المراهق، ويواجه المتهم تهمتي الاعتداء الجسيم والسطو المسلح المقنّع أمام محكمة الأحداث.