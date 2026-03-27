"أنت مجددًا؟" .. الشرطة تخالف سائقاً ثلاث مرات في أسبوع واحد

أعلنت شرطة أوتاوا أن عناصرها ألقت القبض على السائق نفسه ثلاث مرات خلال أسبوع واحد، رغم سحب رخصته بعد القبض عليه للمرة الأولى.

ووفقا ل "سي تي في نيوز" فإنه في السادس من مارس، أُلقي القبض على السائق الذي لم يُذكر اسمه حوالي الساعة 3:30 صباحًا في منطقة تقاطع شارع وودروف وشارع سترانديرد (أوتاوا-الولايات المتحدة) . ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات وحيازة المخدرات، بحسب الشرطة.

وفي اليوم التالي مباشرة، ضُبط السائق نفسه يقود سيارته في منطقة تقاطع شارع لونغفيلدز وشارع بول ميتيفير حوالي الساعة 10 مساءً. وذكرت الشرطة أنه اصطدم بشجرة. ووجهت إليه تهمة القيادة برخصة مسحوبة. كما أوضحت الشرطة أنه كان يقود سيارة شخص آخر، إذ سبق حجز سيارته.

وفي الثالث عشر من مارس، أُوقف السائق مرة أخرى حوالي الساعة 1 صباحًا في منطقة تقاطع شارع وودروف وشارع ميدولاندز، وهذه المرة لتجاوزه السرعة المحددة. وذكرت الشرطة أنه سُجلت له سرعة 91 كم/ساعة في منطقة السرعة المحددة فيها 60 كم/ساعة.

ووُجّهت إليه هذه المرة تهم السرعة الزائدة، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والقيادة برخصة موقوفة. وحجزت الشرطة السيارة، واحتُجز السائق لحين مثوله أمام المحكمة.