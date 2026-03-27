أقدم كلب معروف ظهر قبل 15800 عام

حدّدت الأبحاث ‌الجينية الحديثة أقدم كلب معروف ويعود إلى 15 ألفاً و800 عام.

وقال الباحثون إن هذا الكلب - الذي عُرف من خلال عظام عُثر عليها في موقع صخري ببينار باشي في تركيا، كان يستخدمه الصيادون قديماً - أقدم بنحو 5000 سنة من أقدم حيوان ينتمي لفصيلة الكلاب معروف سابقاً وتم التأكد منه وراثياً.

وأضافوا أن تاريخ كلب بينار باشي - وكلاب أخرى عدة تم تحديدها في مواقع أخرى من أوروبا تعود إلى العصر نفسه - تقريباً، يظهر أن تلك الحيوانات كانت منتشرة على نطاق واسع، وكانت جزءاً لا يتجزأ من الثقافة البشرية قبل آلاف السنين من ظهور الزراعة.

وجرى استعراض النتائج الجديدة في ورقتين علميتين نُشرتا، أول من أمس، في مجلة «نيتشر».

وقال الباحث في مختبر علم الجينوم القديم بمعهد فرنسيس كريك في لندن، وليام مارش، إن أدلة الحمض النووي تشير إلى أن الكلاب كانت موجودة في مناطق مختلفة في غرب أوراسيا منذ ‌18 ألف عام، وكانت بالفعل مختلفة جينياً تماماً عن الذئاب.

وأضاف مارش: «نتصور أن مجموعتَي الكلاب والذئاب انفصلتا قبل ذلك بكثير، على الأرجح قبل ذروة العصر الجليدي الأخير، أي قبل 24 ألف عام، ومع ذلك لايزال هناك الكثير من عدم اليقين».