مراهق ألماني يسرق حافلة ركاب لتوصيل صديقته إلى المدرسة

تسلل فتى يبلغ 15 عاماً من مدينة فيسبادن الألمانية، الجمعة الماضية، إلى مستودع حافلات عامة، وتمكن من الحصول على المفتاح الرئيس لإحدى الحافلات، وقاد حافلة من دون أن يلاحظه أحد، وسُجلت السرقة تقنياً بوساطة كاميرات المراقبة، لكن الموظفين افترضوا ببساطة أن أحد سائقيهم هو من أخذ الحافلة.

وعلى الرغم من أن الحافلة سُرقت في نحو الساعة السادسة صباحاً، فإن الشرطة أُبلغت في وقت لاحق من ذلك اليوم، واعتقدت الشركة في البداية أن أحد السائقين قد أخذ الحافلة الخطأ، ولم يتبين لها أنها مسروقة إلا بعد التحقق من جميع موظفيهم.

وباستخدام جهاز تحديد المواقع العالمي (GPS) الموجود في الحافلة، تمكنت الشرطة بسرعة من تحديد موقعها في كارلسروه، وهي مدينة تبعد نحو 130 كيلومتراً عن فيسبادن، ورصدت دورية شرطة في كارلسروه الحافلة، وصُدم الضباط عندما وجدوا مراهقاً يقودها، وكان قد اصطحب للتو صديقته من المدرسة، ويبدو أنه كان في طريقه عائداً إلى فيسبادن.

ونقل موقع «أوديتي» عن متحدثة باسم الشرطة قولها: «لا نعرف حتى الآن كيف حصل على المفتاح، ولا كيف تمكّن من قيادة الحافلة بهذه البراعة»، مضيفة أن الفتى استقل الحافلة لتوصيل صديقته البالغة 14 عاماً إلى المدرسة.

ولايزال التحقيق جارياً في القضية الغريبة، ويواجه الفتى البالغ 15 عاماً تهماً عدة، من بينها السرقة والقيادة من دون رخصة، ولحسن الحظ لم تُسجّل أي إصابات، وأُعيدت الحافلة إلى أصحابها سليمة تماماً.