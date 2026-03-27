مواطنون ومقيمون يقفون في وجه التضليل بنبض وعفوية الحياة اليومية

في وقت تتسابق المواقع والحسابات المشبوهة للتضليل ونشر الشائعات والمعلومات الكاذبة، خصوصاً خلال التوترات الإقليمية الراهنة، تواصل دبي دحض كل الأكاذيب، من خلال قوة شعبية عفوية قوامها مواطنون ومقيمون يفندون تلك الأكاذيب من خلال منشورات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعبرون فيها عن حبهم لهذه المدينة التي لا تتوقف عن رسم الحب والأمل والحياة في نفوس الجميع، وينقلون حقائق ومعلومات يعيشونها من أرض الواقع وعلى جميع الأصعدة.

شواهد دامغة وحقائق تنتصر لقوة وحقيقة الواقع ذاته، إذ إن المشاهد اليومية التي توثقها حسابات الناس وعلى منصات التواصل الاجتماعي تكشف زيف ونوايا التضليل، وتؤكد حقيقة الحياة اليومية للناس في الشوارع، والأسواق وصولاً إلى تجارب الفعاليات وتدفق الزوار إليها. أمام هذا الحب والعفوية والصدق تتبدد الادعاءات الزائفة، وتفند الروايات التي تشكك في استقرار المدينة أو تأثرها بما يجري في محيطها، في الوقت الذي لا يظهر هذا الحضور وهذه الحيوية المتواصلة لنبض دبي في المؤشرات الرسمية فحسب، بل يتجلى بوضوح في تفاصيل الحياة اليومية وأجمل لحظات الفرح التي دأب على مشاركتها سكانها وزوارها على حد سواء، والتي تحولت مع مرور الوقت، إلى مؤشرات غير مباشرة على استمرارية الحياة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية، والثقة الراسخة في بنية «دانة الدنيا» وقدرتها على الحفاظ على إيقاعها الطبيعي.

في سياق الحديث عن ألق الرفاهية في دبي، نشر (جاسم.ر) مقطع فيديو عبر حسابه على منصة «إكس» أرفقه بتعليق فريد قال فيه «في دبي حتى الطوابير تكون فخمة»، في إشارة إلى مشهد الطوابير أمام أحد متاجر العلامات العالمية الفاخرة، الذي يعكس كيفية اندماج تجربة الانتظار والعلامة التجارية بأسلوب الحياة المترفة والمزدان بالرخاء لسكان دبي.

من جهته، أعاد (محمد. ر) تداول محتوى نشرته عائلة أوروبية مقيمة في دبي، عبرت فيه عن تجربة مغامراتها السعيدة تحت المطر في دبي واستمتاعها بجودة الحياة والأجواء الآمنة في دبي، في انعكاس واضح لصورة المدينة لدى المقيمين، وإحساسهم بالأمان والسعادة، الراحة والاستقرار وتنوع الخيارات التي تتيحها تجربة العيش في دبي حتى في هذه الظروف الصعبة.

وقبل بضعة أيام، ومع حلول عيد الفطر المبارك، توسعت مظاهر البهجة واتسعت رقعة المشاهد الاحتفالية التي وثقها المستخدمون وعشاق الكاميرا في دبي، لتقدم صورة أكثر وضوحاً عن حيوية المشهد العام في العيد، فقد نشر المستخدم (هاني. م) مقطع فيديو من أمام برواز دبي وثق من خلاله، أجواء العيد، واصفاً دبي «بالمدينة الأسطورية وعاصمة الفرح ودانة الدنيا»، في تعبير ترجم الزخم الاحتفالي الفريد.

أما (إبراهيم. ب) فقد وثق عبر منصة «إكس» وتحت وسم #العيد_في_دبي، جانباً من مشاهد الازدحام والبهجة أمام برج خليفة و«دبي مول»، التي بدت نقطة التقاء نابضة بالفرح جمعت الزوار والمقيمين في مشهد احتفالي موحد، عكس تنوع الأجناس ووحدة التجربة.

وفي مشهد آخر، نشر (سلطان. و) مقطعاً مصوراً من «مول الإمارات»، أشار فيه بسخرية متهكمة فندت الأكاذيب، إلى اكتظاظ المركز بالناس، قائلاً هذه «المدينة الخالية»، في مفارقة تعكس حشود الزوار وحجم الإقبال الكبير للناس، والحركة والنشاط اللافتين للمكان.

على صعيد متصل، أعادت (صابرين.س) نشر تغريدة لمقيمة بريطانية تُدعى إيما، تحدثت فيها بأسلوب طريف عن معاناتها من «أعراض غلق القرية العالمية»، معبرة عن اشتياقها لهذه الوجهة الترفيهية الرائعة، وقد عكس هذا التفاعل أثراً عاطفياً واضحاً في علاقة السكان بالمدينة، وجهاتها وتجارب فعالياتها، يمتد حتى بعد انقضائها.

وفي سياق يعكس كثافة الحركة السياحية، نشر (حسن. ط)، قبل يومين، صورة لمنطقة «داون تاون دبي» توثق تدفق الزوار الكبير إليها، في مشهد يختصر حجم الإقبال ويعكس حضور الإمارة وجهة عالمية جاذبة على مدار العام، في حين رصد (عثمان. ح) استمرار الاحتفالات في «ياس مول»، مؤكداً تواصل أجواء العيد في مختلف إمارات الدولة، ضمن مشهد فرح ممتد يعكس تكامل التجربة الإماراتية وتنوع فعالياتها.

وفي تفاعل لافت، علق (حامد.ر) على مقطع فيديو لمقيم بريطاني يتجول داخل أحد المراكز التجارية، متسائلاً عن هدوء الإمارات، موضحاً أن هذا الهدوء ليس عفوياً، بل انعكاس لتخطيط استباقي مدروس، وجاهزية عالية بما يضمن انسيابية الحياة اليومية حتى في أكثر الفترات ازدحاماً.

دبي تحتضن الفرح

حتى في أصعب الأوقات وذروة الأزمات، لم تحتَجْ دبي ولا الإمارات إلى خطابات دفاعية مباشرة تصد موجة الشائعات، فقد اكتفت مشاهد الحياة اليومية بتقديم رواية واقعية مضادة، صادقة، أكثر إقناعاً وتأثيراً، فمن طوابير التسوق إلى احتفالات العيد، ومن حنين «القرية العالمية» إلى كثافة الحركة السياحية، نسجت خيوط الفرح وتشكلت صورة مدينة تمضي بإيقاعها الخاص، غير مهتمة بالضجيج، في ترسيخ نموذج مدينة مستقرة، تفتح أحضانها للناس لتمنحهم فرحاً مستمراً، ورفاهية، وأماناً، وثقة تترجم على أرض الواقع.