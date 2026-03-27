العثور على عظام ملهم رواية «الفرسان الثلاثة»

عُثر على هيكل عظمي في كنيسة في ماستريخت الهولندية، يرجّح أن يكون للفارس الشهير دارتانيان بطل رواية ألكساندر دوما، الذي قُتل في المدينة قبل أكثر من 350 عاماً، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي، واكتُشف الهيكل العظمي خلال أعمال ترميم تجرى في الكنيسة، التي يعود أصلها إلى القرن الـ13 بعد انهيار جزء من أرضيتها، وفق ما أوردت «ون نيوز»، وأمضى الفارس الفرنسي الشهير، المكنّى دارتانيان واسمه الحقيقي شارل دو با دو كاستلمور، حياته في خدمة الملكين لويس الـ13 ولويس الـ14.

وشكّلت مسيرته مصدر إلهام للكاتب الفرنسي ألكساندر دوما في روايته «الفرسان الثلاثة» التي ذاع صيتها في العالم أجمع.