روبوت بشري يُرافق ميلانيا ترامب في فعالية عن الذكاء الاصطناعي

سار روبوت بشري على ممر في البيت الأبيض مغطى بالسجاد ‌الأحمر مرافقاً السيدة ​الأولى الأميركية، ميلانيا ترامب، في فعالية دعت فيها إلى زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم.

وانضم الروبوت الذي يشبه الإنسان، والذي قدّم نفسه باسم «فيجور 03»، إلى ميلانيا ترامب في القاعة الشرقية، ⁠للترحيب بزوجات رؤساء من عشرات الدول في قمة تركز على التكنولوجيا.

وقال الروبوت وهو يرحب بالضيوف باستخدام 11 لغة: «أنا ممتن لكوني جزءاً من هذه ‌الحركة التاريخية لتمكين الأطفال من خلال التكنولوجيا والتعليم».

وقالت ميلانيا ترامب إن «فيجور 03» أول ضيف آلي على ‌شكل بشري من صنع أميركي في البيت الأبيض، ‌واستغلت ظهوره للترويج لضرورة تعاون الحكومات وشركات التكنولوجيا ‌الكبرى، من أجل ‌استخدام الذكاء الاصطناعي في تعليم الطلاب.

وقالت: «قريباً جداً سينتقل الذكاء الاصطناعي من ​هواتفنا المحمولة إلى الروبوتات ‌التي تقدم ​خدمات مفيدة».

ووصفت السيدة الأولى، وهي عارضة أزياء سابقة، كيف يمكن لمعلم آلي افتراضي، في المستقبل القريب، الوصول بسرعة إلى الدراسات الكلاسيكية والرياضيات ​والمواد الأخرى، لتقديم تعليم مخصص للطلاب، بناء على سرعة تعلمهم و«حالتهم العاطفية».