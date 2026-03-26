تطبيقات وخدمات يجب تثبيتها على هاتفك استعداداً لأوقات الطوارئ

تتطلب حالات اضطرابات الأحوال الجوية، الكوارث الطبيعية، والحروب الاستعداد المسبق لضمان التواصل والوصول إلى المعلومات الأساسية. يعد الاحتفاظ بمجموعة من التطبيقات والخدمات على هاتفك الذكي خطوة أساسية لحماية نفسك وعائلتك أثناء الأزمات.

1. جهات اتصال الطوارئ

التواصل مع ذويك في حال حدوث أي طارئ صحي أو أمني يعد من الأمور الأساسية. يجب تحديد جهات الاتصال المخصصة للطوارئ على هاتفك، لتسهيل الوصول إليها دون الحاجة لفتح قفل الشاشة، ما يحافظ على الخصوصية ويعجل عملية الاستجابة.

كما يُنصح بتفعيل استغاثة الطوارئ Emergency SOS ومتابعة الموقع الجغرافي عبر خدمات Find My على آيفون أو Find Hub على أندرويد.

2. تطبيقات الإسعافات الأولية

في أوقات الطوارئ والكوارث، قد تتعذر وصول فرق الإسعاف بسبب سوء الأحوال أو انقطاع الاتصالات. لذلك، تعد تطبيقات الإسعافات الأولية التي تعمل دون الإنترنت من الأدوات الأساسية على هاتفك، والمتاحة على متجر أبل و"جوجل بلاي".

3. خرائط بلا إنترنت

قد تواجه صعوبة في التنقل أثناء الأزمات، لذا من الضروري تحميل خرائط دون اتصال بالإنترنت:

Maps.me: تحميل خريطة بلدك بالكامل عبر GPS.

جوجل مابس: تحميل مناطق محددة بصيغة Offline Maps لتتمكن من استخدامها دون اتصال.



4. تطبيقات التواصل دون إنترنت

عند انقطاع خدمات الاتصالات أو الطاقة، يمكنك التواصل مع العائلة والأصدقاء عبر تطبيقات تراسل نصي تعمل بدون إنترنت، باستخدام تقنية البلوتوث لمسافات قصيرة (حتى 100 متر)، مثل:

BitChat، Bridgefy، WhiteMouse.

5. تطبيقات الطقس والزلازل

لمتابعة الأحوال الجوية والكوارث الطبيعية:

تطبيقات الزلازل: LastQuake، My Earthquake Alerts.

تطبيقات الطقس: The Weather Channel، Windy.

تساعد هذه التطبيقات في اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتصرف بسرعة أثناء الأزمة.

نصائح عامة للاستعداد

تحميل جميع التطبيقات السابقة قبل وقوع أي أزمة.

ضبط إعدادات الطوارئ مسبقًا لتجنب فقدان الوقت عند الحاجة.

متابعة التحديثات والإنذارات من الجهات الرسمية.