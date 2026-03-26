سائل مغناطيسي يُحقن في القلب لتقليل خطر السكتات الدماغية

في خطوة علمية لافتة، يعمل باحثون على تطوير تقنية جديدة تعتمد على حقن سائل مغناطيسي داخل القلب، بهدف تقليل خطر السكتات الدماغية لدى مرضى اضطراب نظم القلب، في تطور قد يفتح آفاقًا جديدة في طب القلب.

وبحسب تقرير نشره موقع ScienceAlert نقلًا عن دراسة حديثة، فإن هذه الطريقة تستهدف مرضى الرجفان الأذيني، وهو اضطراب شائع يجعل القلب ينبض بشكل غير منتظم، ما يزيد خطر تكوّن الجلطات وحدوث السكتات الدماغية.

وتكمن المشكلة الأساسية في جيب صغير داخل القلب يُعرف باسم الزائدة الأذينية اليسرى، حيث يمكن أن يتجمع الدم عند اضطراب النبض، ما يؤدي إلى تكوّن جلطات قد تنتقل إلى الدماغ.

وحاليًا، يعتمد العلاج على أدوية مميعة للدم لتقليل التجلط أو أجهزة طبية تُزرع لسد هذا الجيب، لكن هذه الحلول ليست مثالية، إذ قد تزيد الأدوية من خطر النزيف، بينما لا توفر الأجهزة دائمًا إغلاقًا كاملًا.

وتتخذ التقنية الجديدة مسارًا مختلفًا، حيث يتم حقن سائل مغناطيسي عبر قسطرة داخل هذا الجيب. وبمساعدة مجال مغناطيسي خارجي، يتم توجيه السائل ليملأ التجويف بالكامل. وخلال دقائق، يتحول هذا السائل إلى مادة هلامية لينة تُعرف بـ"مغناطوجيل"، تقوم بإغلاق الجيب بشكل كامل، مع قدرة على التكيف مع شكله غير المنتظم.

ويُعتقد أن هذه الطريقة قد تقلل من فرص تسرب الدم أو تكوّن جلطات، مقارنة بالأجهزة التقليدية. وحتى الآن، جرى اختبار التقنية على الحيوانات، حيث أظهرت التجارب على الفئران والخنازير نتائج مشجعة.

ففي تجارب على الخنازير، بقيت المادة مستقرة داخل القلب لمدة تصل إلى 10 أشهر، دون ظهور تسرب أو جلطات، كما تكوّنت طبقة طبيعية من أنسجة القلب فوقها، ما يشير إلى توافقها الحيوي.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، فلا تزال التقنية في مراحلها المبكرة، إذ لم تُختبر بعد على البشر. ويؤكد الباحثون أن الأمر يحتاج إلى سنوات من الدراسات لضمان السلامة والفعالية، إضافة إلى حل تحديات تقنية مثل تأثير المادة على فحوصات الرنين المغناطيسي.

وتمثل التقنية الجديدة توجهًا مبتكرًا في الوقاية من السكتات الدماغية عبر استهداف مصدر الخطر داخل القلب مباشرة. ورغم أنها لا تزال قيد التطوير، فإنها تعكس كيف يمكن للتقدم في الهندسة الطبية أن يقدّم حلولًا واعدة لأحد أكثر التحديات شيوعًا في أمراض القلب.