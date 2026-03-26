بتهمة ضربها وتحطيم منزلها .. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب 6 أشهر

قضت محكمة جنح المقطم بالقاهرة، بحبس محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب لمدة 6 أشهر، مع كفالة قدرها 2000 جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالتعدي عليها وتحطيم محتويات منزلها بمنطقة المقطم.

وصدر الحكم في القضية رقم 1548 لسنة 2026 جنح قسم المقطم، بعد ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه بشأن واقعة التعدي وإحداث تلفيات داخل مسكن شقيقته.

وتعود القضية إلى شهر ديسمبر الماضي، حيث حررت شيرين عبد الوهاب محضراً ضد شقيقها، اتهمته خلاله بالتعدي عليها داخل شقتها بمنطقة المقطع وإتلاف محتوياتها.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب كانت قد تعرضت لأزمة صحية شديدة خلال الأسابيع الماضية، نُقلت على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة حيث خضعت لفحوصات وتحاليل طبية كشفت عن التهاب شديد بالمرارة.

وأكد الطبيب المعالج ضرورة استئصال المرارة جراحياً بشكل عاجل، وهو ما تم بالفعل.

وسبق أن تعرضت شيرين لأزمة صحية شديدة في يناير الماضي، استدعت نقلها إلى المستشفى لمعاناتها من التهاب رئوي حاد.

وُضعت المطربة على أجهزة التنفس حتى تماثلت للشفاء، ثم نُقلت لاحقاً إلى منزل إحدى صديقاتها لاستكمال علاجها، قبل أن تنتقل إلى منزلها برفقة ابنتيها وفريق عملها.