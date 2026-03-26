بقرتان تتشاجران والنتيجة نقل رجل ستيني إلى المستشفى

أُصيب رجل بجروح بعد أن علق بين بقرتين تتشاجران على ممر للمشي في هونغ كونغ، وفق ما نقلت صحيفة " ساوث تشاينا مورنينغ بوست".

ونُقل رجل يبلغ من العمر 67 عامًا إلى المستشفى بعد أن أسقطته بقرة أرضًا أثناء ممارسته رياضة المشي على طول ممر ماكيلهوز في تسوين وان. وقالت الصحيفة أن الحادث وقع حوالي الساعة 7:19 صباحًا في مسار المشي الشهير. وبحسب ما ورد، كان الرجل، واسمه لي، يمارس تمارينه الصباحية عندما صدمته بقرة عابرة.

وعلى الرغم من إصابته بخدوش في ذراعيه وساقيه، ظل لي واعيًا وتمكن من طلب المساعدة بنفسه مشيرا أنه "علق في خضم الفوضى" بين البقرتين قبل أن تركله إحداهن. ووصل المسعفون إلى مكان الحادث بعد ذلك بوقت قصير ونقلوه إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولم تُصب البقرة بأذى، وشوهدت وهي تواصل الرعي في المنطقة المجاورة بعد الحادث.