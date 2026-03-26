مراهق ألماني يسرق حافلة ركاب لتوصيل صديقته إلى المدرسة

تسلل فتى يبلغ من العمر 15 عامًا من مدينة فيسبادن الألمانية يوم الجمعة الماضي، إلى مستودع حافلات عامة، وتمكن من الحصول على المفتاح الرئيسي لإحدى الحافلات، وقاد حافلة دون أن يلاحظه أحد. وقد سُجلت السرقة تقنيًا بواسطة كاميرات المراقبة، لكن الموظفين افترضوا ببساطة أن أحد سائقيهم هو من أخذ الحافلة.

وعلى الرغم من أن الحافلة سُرقت حوالي الساعة السادسة صباحًا، إلا أن الشرطة أُبلغت في وقت لاحق من ذلك اليوم. واعتقدت الشركة في البداية أن أحد السائقين قد أخذ الحافلة الخطأ عن طريق الخطأ، ولم يتبين لهم أنها مسروقة إلا بعد التحقق مع جميع موظفيهم.

وباستخدام جهاز تحديد المواقع العالمي (GPS) الموجود في الحافلة، تمكنت الشرطة بسرعة من تحديد موقعها في كارلسروه، وهي مدينة تبعد حوالي 130 كيلومترًا عن فيسبادن. ورصدت دورية شرطة في كارلسروه الحافلة، وصُدم الضباط عندما وجدوا مراهقًا يقودها. وكان قد اصطحب للتو صديقته من المدرسة، ويبدو أنه كان في طريقه عائدًا إلى فيسبادن.

ونقل موقع "أوديتي" عن متحدثة باسم الشرطة قولها : "لا نعرف حتى الآن كيف حصل على المفتاح ولماذا تمكن من قيادة الحافلة بهذه البراعة"، مضيفةً أن الفتى استقل الحافلة لتوصيل صديقته البالغة من العمر 14 عامًا إلى المدرسة.

ولا يزال التحقيق جارياً في القضية الغريبة، ويواجه الفتى البالغ من العمر 15 عامًا عدة تهم، من بينها السرقة والقيادة بدون رخصة. ولحسن الحظ، لم تُسجّل أي إصابات، وأُعيدت الحافلة إلى أصحابها سليمةً تمامًا.