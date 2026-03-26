نصائح ضرورية لتقليل مخاطر حبات البرد على السيارات والزجاج

مع توقعات سقوط البرد بكثافة خلال اليوم ضمن الحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها الدولة، تصبح السيارات والزجاج عرضة لأضرار قد تكون باهظة الثمن إذا لم يتم اتخاذ خطوات استباقية. للحفاظ على المركبات وتقليل الخسائر المحتملة، هناك عدة إجراءات يمكن للسائقين اتباعها قبل وأثناء وبعد العاصفة:

أولاً، يجب على أصحاب السيارات إيجاد مكان آمن لإيقاف المركبات، ويفضل أن يكون في مرآب مغلق أو تحت مظلة قوية. الوقوف في الأماكن المكشوفة يعرض السيارة للخدوش والكسر نتيجة صدمات حبات البرد على الزجاج والهيكل الخارجي.

ثانياً، ينصح بتغطية السيارة بأغطية مخصصة مقاومة للمطر والبرد، خصوصاً الزجاج والأجزاء الحساسة من الهيكل. هذه الأغطية توفر طبقة حماية تقلل من احتمالية تكسر الزجاج أو خدشه.

ثالثاً، ينبغي فحص الزجاج الأمامي والنوافذ والتأكد من خلوها من شقوق أو كسور، لأن الأضرار الصغيرة تتفاقم بسهولة أثناء العواصف. إذا كانت هناك أي كسور، يفضل إصلاحها فوراً قبل سقوط البرد لتجنب تشقق الزجاج بالكامل.

رابعاً، تجهيز السيارة بأدوات الطوارئ أمر ضروري، مثل قماش لامتصاص المياه، مكشطة لإزالة الثلج أو البرد، وسائل حماية الزجاج من الصدمات الصغيرة، وأكياس من البلاستيك لتغطية المرايا والمصابيح.

خامساً، أثناء العاصفة، ينصح بتقليل الحركة على الطرق المكشوفة، والقيادة بحذر شديد، خصوصاً على الطرق التي تتجمع فيها المياه أو تتشكل عليها طبقة من البرد. كما يجب الحفاظ على مسافة أمان بين السيارات لتقليل المخاطر الناتجة عن الانزلاق أو الكبح المفاجئ.

سادساً، بعد انتهاء الهطول، يجب فحص السيارة بالكامل، بدءاً من الزجاج الخارجي مروراً بالهيكل والألوان، والتأكد من عدم وجود خدوش أو كسور، مع تنظيف أي بقايا من حبات البرد التي قد تؤدي لتلف الطلاء أو الصدأ على المدى الطويل.

باتباع هذه الخطوات الاستباقية، يمكن للسائقين حماية سياراتهم بشكل فعال، وتجنب الأضرار الكبيرة التي قد تنتج عن سقوط البرد بكثافة، والحفاظ على سلامتهم وسلامة المركبة خلال هذه الأحوال الجوية الصعبة.