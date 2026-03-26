خور دبي الملون بالفرح

مياه خور دبي الساكنة ملونة بالفرح وحب الحياة، وهدير العبرات التقليدية، والسفن السياحية، واليخوت الفارهة، وضحكات وأصوات أهل هذه المدينة وضيوفها من كل جهات الدنيا الذين يستمتعون هنا بجولة بحرية لا تشبه سواها، مع لحظات الغروب الساحرة التي تُضفي دفئاً على الرحلة، بين ضفتي بقعة شديدة الجمال، تصطف على جانبيها مبانٍ تاريخية، وأسواق قديمة، وماض عريق، وحاضر متألق، ومستقبل أكثر إشراقاً، في قلب دبي التي لا تُذكر إلا مقرونة بالإنجازات وصناعة السعادة الغامرة والإبهار.